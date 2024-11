Ferrari heeft onthuld dat het lang een achterstand had op de drie concurrenten in de voorhoede van F1, omdat het geen flexibele vleugels gebruikte. Frederic Vasseur, teambaas van het Italiaanse team, laat weten waarom dit was en waarom deze keuze in eerste instantie werd gemaakt. Hij wijst hierbij naar de FIA.

In 2024 heeft de FIA ook buiten de baan al behoorlijk wat werk gehad. Zo is het al gegaan over het trucje dat Red Bull Racing had om de rijhoogte aan te passen tussen de kwalificatie en de race, iets waar de FIA onderzoek naar deed en uiteindelijk niks illegaals vond, en over het trucje dat onder meer McLaren zou hebben om water of een soort vloeistof in de banden te doen zodat ze minder snel opwarmen en dus minder snel slijten. Daarvan heeft Pirelli al gezegd dat het geen aanwijzingen heeft gevonden van illegale activiteiten omtrent de banden. Wat betreft de flexibele vleugel van onder meer McLaren stelde de FIA dit seizoen dat het extra controles met camera's zou gaan doen, maar dat de vleugels in principe niet illegaal waren en binnen de regels bleven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda onverschillig over toekomst bij Red Bull: "We zien wel hoe het gaat"

Ferrari wachtte expres met flexibele vleugels

Ferrari heeft onthuld dat het achter de feiten aanliep rondom de flexi-wings, omdat het volgens Vasseur netjes aan het wachten was totdat de FIA een beslissing had genomen over extra manieren van controleren. Het team was ook op de achtergrond niet bezig met een flexibele vleugel. Dit zegt Vasseur tegenover Motorsport.com. "Er was frustratie omdat we op een gegeven moment zaten te wachten op de beslissing van de FIA toen ze de camera's [vanaf de Belgische Grand Prix] installeerden. We waren ervan overtuigd dat de FIA voor een 'no go' zou gaan, maar ze gingen voor 'go'! Dus waarschijnlijk hebben we één of twee maanden verloren."

Ferrari dacht dat FIA flexi-wings niet goed ging keuren

Concurrenten als Red Bull, McLaren en Mercedes maakten er al gebruik van of waren op de achtergrond bezig toen de FIA besloot alleen extra controles in te voeren. Ferrari had de flexibele vleugels nog niet, omdat het ervanuit was gegaan dat de FIA flink zou ingrijpen. Dit gebeurde dus niet. "Het is moeilijk omdat je met het kostenplafond keuzes moet maken. Het betekent dat als je ervan overtuigd bent dat het niet zal worden toegestaan [de flexibele vleugel] en je iets moet gaan ontwikkelen, het je tijd kost in de windtunnel. Maar het was onze beslissing."

Gerelateerd