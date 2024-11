Yuki Tsunoda is één van de kanshebbers voor het tweede stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar elke keer valt de keuze toch weer op Sergio Pérez. De Japanner laat in woorden blijken dat hij wel klaar is voor de volgende stap en bespreekt tevens de vorm van zijn concurrentie.

Visa Cash App RB heeft als enige team voor 2025 nog een stoeltje, maar er is ook twijfel over de toekomst van Pérez. Tsunoda is al zeker van zijn zaak bij het zusterteam, maar aast natuurlijk ook op het stoeltje naast Verstappen. Daarbij heeft hij concurrentie van niet alleen Liam Lawson, maar ook van iemand van buitenaf: Franco Colapinto. De jonge coureur maakt als vervanger van Logan Sargeant bij Williams indruk door al twee keer in de top tien te eindigen. Mede hierdoor is hij, ineens, op de radar van veel teams verschenen. Waaronder Red Bull dus.

Tsunoda over prestaties Colapinto en situatie Red Bull

Door MotorsportWeek wordt Tsunoda gevraagd naar de prestaties van Colapinto, die hij nu dus als concurrent moet zien. "Hij doet het hartstikke goed. Om eerlijk te zijn weet ik er niet veel over, maar als hij geen optie is [voor Red Bull], dan zou ik wel verbaasd zijn. Hij presteert namelijk goed en heeft geen stoeltje voor het komende seizoen. En als hij snel is, denk ik dat hij voor alle teams die nog een stoeltje vrij hebben een interessante optie is." Dit is dus alleen nog maar Red Bull, nadat vorige week Kick Sauber bekendmaakte dat Gabriel Bortoleto het tweede stoeltje van het team in 2025 zal vullen.

Tsunoda wil kans krijgen naast Verstappen bij Red Bull

Tsunoda zegt over zichzelf dat hij zich klaar voelt om bij Red Bull heet gevecht aan te gaan me drievoudig, en binnenkort viervoudig wereldkampioen Verstappen. "Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, hij is de coureur naast wie je wilt rijden. Hij is de beste coureur, hij heeft veel kwaliteiten en is altijd bereid om te leren. Maar ik focus me nu eerst op wat ik moet doen. Tot nu toe heb ik nog niet bereikt wat ik wil bereiken. Dus we zien wel hoe het verder gaat." Tsunoda is ook al vaak in verband gebracht met Aston Martin voor na 2025, als het Britse team samen gaat werken met Honda.

