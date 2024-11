Lewis Hamilton is al sinds het begin van het seizoen 2021 op zoek naar zijn achtste titel, een titel die de kroon op zijn werk in F1 zou zijn. Bij Mercedes gaat het, zo is inmiddels duidelijk, niet meer gebeuren. De vraag is: kan het wel bij Ferrari de komende jaren?

Dat Hamilton inmiddels een begrip is in de sport mag duidelijk zijn, maar ook buiten F1 heeft de Brit een ongelooflijke status. Zo is hij al tot Sir benoemd in Groot-Brittannië, heeft hij daarnaast nog een heel land dat hem steunt (Brazilië) en heeft Hamilton meerdere onderscheidingen mogen ontvangen. Ook Hamilton begon echter als talent op een plek waar hij zichzelf moest bewijzen.

Carrière van Hamilton voor F1

Voordat de Brit überhaupt mocht denken aan F1, was Hamilton zoals zoveel coureurs actief in het karten. In 1995 reed hij voor het eerst in een competitie mee, de Super 1 National Championship. Die won hij meteen in de klasse IAME Cadet. In 1996 en 1997 bleef Hamilton indruk maken door de Kartmasters British Grand Prix en Super 1 Nationale Championship in de klasse Comer Cadet en Formula Yamaha te winnen. In 1998 was de Brit wat minder succesvol, maar dit zou niet lang duren. In 1999 won hij de Torneo Industrie Open in de klasse ICA. Verder werd Hamilton nog tweede werd in het Europees Kampioenschap Karten in de ICA Junior-klasse. Het seizoen 2000 was weer een succesvol seizoen, met eerste plaatsen in de World Cup en op het EK in de klasse Formula A. Hamilton sloot zijn kart-carrière af door in 2001 geen kampioenschap te winnen.

In 2001 maakte de Brit vervolgens deels al de overstap naar de autosport door in de Formula Renault UK Winter Series te rijden. In 2001 werd hij zevende in het kampioenschap met 48 punten in vier races. In 2002 had hij meer succes, want hij werd in de volledige Formula Renault UK na dertien races derde in het kampioenschap met 274 punten en drie zeges. In 2003 was hij wederom in de Formula Renault UK te vinden en won hij het kampioenschap na vijftien races met tien zeges en 419 punten. Hij deed dit overigens allemaal met Manor Motorsport. Voor dat team zou hij vervolgens in 2003 en 2004 ook uitkomen in F3. In 2003 reed Hamilton eigenlijk amper races, maar in 2004 deed hij volledig mee met de F3 Euroseries. Hij werd hierin vijfde na twintig races met 69 punten en een overwinning. In 2005 deed hij weer mee en werd hij kampioen na twintig races met vijftien zeges en 172 punten. Dit seizoen reed hij overigens niet meer voor Manor, maar voor ASM Formule 3. In 2006 volgde de stap naar GP2 namens ART, met succes. De Brit werd meteen kampioen met 114 punten en vijf overwinningen. Het was tijd voor F1, vond ook Mercedes.

Hamilton bij Vodafone McLaren Mercedes

De Brit begon bij Mercedes in 2007, toen het nog samenwerkte met McLaren. De Brit kwam meteen in een goede auto terecht en kreeg de kans om goed te presteren, iets wat hij ook meteen deed. Hamilton werd in 2007 tweede met 109 punten en vier zeges terwijl hij dat jaar Fernando Alonso als teamgenoot had. Tijdens zijn eerste race in F1 behaalde Hamilton meteen een podiumplek, terwijl hij daarna vier keer tweede werd. In zijn zesde en zevende race volgden vervolgens zijn eerste zeges in F1: de Grand Prix van Canada en Verenigde Staten. Een jaar later, 2008, was het ook al meteen raak wat betreft het eerste kampioenschap van de Brit in F1. Met 98 punten en vijf zeges kon hij zijn eerste titel bijschrijven. Het zou niet zijn laatste zijn.

De jaren daarna waren bij Vodafone McLaren Mercedes echter wel een stukje minder succesvol. In 2009, 2010, 2011 en 2012 begon Red Bull steeds beter te worden en uiteindelijk ook te domineren met Sebastian Vettel. Voor Hamilton en McLaren Mercedes zat er in die jaren niet veel meer in dan een vijfde, vierde, vijfde en vierde plaats bij de coureurs. In totaal won Hamilton elf races tijdens die vier seizoenen.

Begin dominantie Hamilton bij Mercedes

Vervolgens besloot McLaren zich af te splitsen van Mercedes en werd het team Mercedes AMG Petronas F1 Team. Toch zou er niet direct succes zijn, want in 2013 bleef Red Bull domineren. Hamilton werd dat seizoen vierde met 189 punten en won alleen de Grand Prix van Hongarije. Vanaf 2014, het nieuwe tijdperk in F1 veranderde echter alles. Hamilton werd twee keer achter elkaar wereldkampioen, in 2014 en 2015, met 384 punten en 381 punten. De Brit won elf races in 2014 en eindigde maar in drie races (allemaal DNF's) niet op het podium. In 2015 won Hamilton tien races en haalde hij alleen tijdens de Grand Prix van Hongarije (P6) en Singapore (DNF) het podium niet.

De reeks aan kampioenschappen werd in 2016 onderbroken door teamgenoot Nico Rosberg, die na een veelbewogen seizoen bij Mercedes uiteindelijk wereldkampioen werd voor het eerst in zijn carrière en daarna ook meteen besloot te stoppen. Het ging er zo stevig aan toe dat zelfs tot op de dag van vandaag de relatie tussen de twee allesbehalve fantastisch is. Hamilton scoorde 380 punten, nagenoeg net zoveel als de twee seizoenen daarvoor dus, en won tien races. Alleen de Grand Prix van België (DNF), Maleisië (DNF) en Europa (P5) leverden geen podiumplek op.

Hamilton zet ongekende reeks aan kampioenschappen neer

Met Rosberg die met pensioen was gegaan en Valtteri Bottas die als teamgenoot totaal geen gevaar was, lag de weg voor Hamilton open om weer te gaan domineren. Dit was dan ook precies wat er zou gebeuren. In 2017, 2018, 2019 en 2020 (verkort seizoen wegens coronacrisis) werd de Brit zonder enig probleem wereldkampioen. De puntenaantallen tijdens deze seizoenen zeggen genoeg: 363 punten, 408 punten, 413 punten en 347 punten. Hamilton boekte negen, elf, elf en elf zeges tijdens deze seizoenen. Als Rosberg er niet tussen had gezeten, was Hamilton zeven seizoenen achter elkaar wereldkampioen geweest, een ongeëvenaarde prestatie.

Toch waren er zeker in 2020 als signalen dat richting 2021, het laatste jaar van dat tijdperk in F1, de concurrentie dichter in de buurt aan het komen was. Zeker Red Bull, dat inmiddels al een paar jaar Max Verstappen in de auto had zitten, werd seizoen na seizoen beter en beter. In 2021 zou dit uitmonden tot het einde van de dominantie van Mercedes en vooral Hamilton.

Hamilton verslagen door Verstappen, nieuw tijdperk in F1 brak aan

In het seizoen 2021, dat wellicht het meest spannende en controversiële seizoen ooit is geweest in F1, kwam er een einde aan de reeks van vier kampioenschappen op rij van Hamilton. Het was het eerste seizoen waarin Hamilton voor zijn achtste titel ging, een titel waar tot op de dag van vandaag een vloek op lijkt te rusten. Hamilton won tijdens het seizoen 2021 in totaal acht races, waaronder de controversiële Grand Prix van Groot-Brittannië waarin Verstappen na contact met Hamilton keihard in de bandenstapel terecht zou komen tijdens de openingsfase van de race. Ook in Monza zouden de twee contact maken, terwijl er nog tal van andere races waren waarin de twee gevechten uitvochten die de fans in hun greep hielden en voor veel spektakel of controversie zorgde. De Grand Prix van Abu Dhabi, die Verstappen won nadat hij Hamilton in de laatste ronde inhaalde na een late safety car die volgens Mercedes niet voor de laatste ronde al naar binnen had moeten komen, bleek voor het kampioenschap beslissend te zijn. Verstappen noteerde zijn eerste kampioenschap in F1, waarmee hij de reeks van Hamilton ten einde bracht.

In 2022 begon vervolgens een nieuw tijdperk in F1, waarin vooral aerodynamisch gezien veel zou veranderen. Adrian Newey en Red Bull hadden meteen raak geschoten met hun auto en zouden, nadat in 2022 Ferrari nog in de openingsfase van het seizoen even een uitdager bleek, vervolgens gaan domineren. In 2022 en 2023 werd Verstappen op dominante wijze kampioen, met in 2023 zelfs statistisch gezien het meest dominante seizoen ooit in F1. Ondertussen had Mercedes enorm veel last van porpoising, het stuiteren van de auto op rechte stukken. Hamilton voelde zich, in tegenstelling tot nieuwe teamgenoot George Russell, totaal niet comfortabel in de auto. Dat bleek in zowel 2022 als in 2023 het geval te zijn, twee seizoenen waarin hij geen race won en met 240 en 234 punten zesde en derde werd in het kampioenschap. Voordat het seizoen 2024 überhaupt begonnen was, kondigde Hamilton al aan dat hij na het huidige seizoen weg zal gaan bij Mercedes om zijn droom uit te laten komen: rijden voor Ferrari. In 2024 won de Brit echter wel twee races in de auto van Mercedes: de Grand Prix van Groot-Brittannië en België. Met 190 punten vecht Hamilton momenteel om P5 of P6 in het wereldkampioenschap.

Hamilton naar Ferrari

Dat Hamilton klaar is met Mercedes, liet de Brit vooral na de Grand Prix van Mexico en Brazilië wel doorschemeren. De Brit 'interesseert' het niet zoveel meer waar hij de rest van dit seizoen gaat eindigen, terwijl het toch echt zijn laatste drie races in F1 zullen zijn namens Mercedes. De Brit zit, zo merk je aan alles, al met zijn hoofd bij Ferrari.

De Brit zal wat dat betreft positief gestemd zijn over het feit dat Ferrari in 2024 steeds beter is beginnen te draaien en de auto nu - zeker als het droog is - net zo snel is als de McLaren en de Red Bull. Het team heeft op sportief gebied en qua resultaten stappen gemaakt en doet nu zelfs mee in het kampioenschap bij de constructeurs. Toch zijn er voor Hamilton drie uitdagingen richting 2025 die ervoor zorgen dat een achtste kampioenschap in F1, waardoor hij eenzaam bovenaan zou staan en zijn status als beste coureur aller tijden in F1 zou bevestigen, een lastig verhaal gaat worden.

Hamilton staat voor meerdere uitdagingen

Ten eerste zal Hamilton, voor het eerst sinds hij in 2007 in F1 begon met racen, weer moeten gaan wennen aan een andere omgeving met andere collega's en een andere werkwijze. Die van de Italianen is in niks te vergelijken met hoe het aangepakt wordt bij Mercedes. Het zal een cultuurshock zijn, alhoewel de Brit bij de Italiaanse fans al wel populair is vanwege zijn connectie met onder meer Ayrton Senna.

Ten tweede zal de Brit in 2025 veel concurrentie krijgen in een mogelijk gevecht om de titel. Natuurlijk is er Red Bull Racing, een team waar Hamilton al twee keer van heeft meegemaakt dat het F1 domineerde. Dit zal in 2025 niet het geval zijn, maar het zou bizar zijn om te denken dat Verstappen namens het team geen uitdager gaat zijn. Dan is er McLaren, dat in 2023 en 2024 enorme stappen heeft gezet en momenteel de beste auto van de grid heeft. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikt het tevens over het beste rijdersduo van de grid. Dan is er nog het oude team van Hamilton: Mercedes. Russell heeft al bewezen competitief te kunnen zijn in de auto van de Zilverpijlen, waardoor hij best als uitdager gezien mag worden. Hoe Andrea Kimi Antonelli het als opvolger van Hamilton gaat doen, is voor iedereen verder afwachten. Toch is er, naast alle concurrentie van buitenaf, nog een andere uitdaging.

Hamilton en Leclerc in hetzelfde team?

Hamilton is in zijn carrière eigenlijk altijd de nagenoeg onbetwiste kopman van het team geweest, op wellicht het seizoen 2007 en 2016 bij Mercedes na. Dit dwong hij af met zijn resultaten. Toch kan met enige zekerheid gesteld worden dat hij bij Ferrari te maken gaat krijgen met, naast Fernando Alonso, qua talent wellicht de beste coureur die Hamilton ooit als teamgenoot heeft gehad: Charles Leclerc. Leclerc is al jaren stabiel in de top drie van het kampioenschap te vinden en is de afgelopen seizoenen de kopman van het Italiaanse team geweest. Deze rol zal hij niet zomaar af willen staan aan Hamilton.

Het ding is: Hamilton zal ook niet zomaar de tweede coureur willen zijn. De Brit gaat namelijk naar Ferrari toe met als doel zijn achtste titel in F1 te veroveren. Dat gaat hij niet doen als hij zich moet gaan gedragen als een tweede coureur, iets wat Ferrari waarschijnlijk ook niet van hem zal verlangen. Toch is twee coureurs hebben waarvan je wil dat ze strijden om het kampioenschap vrij lastig, iets wat 2024 ook weer heeft uitgewezen als je kijkt naar McLaren. Het zal interessant zijn om te zien hoe de verhoudingen gaan liggen, verhoudingen die Leclerc en Hamilton van Ferrari waarschijnlijk zelf gaan mogen bepalen door middel van hun sportieve prestaties in een open gevecht tijdens de eerste fase van het seizoen. Dit zal mede gaan bepalen of Hamilton daadwerkelijk mag gaan hopen op zijn achtste titel in F1, of dat het bij een eeuwige droom gaat blijven.