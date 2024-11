Mohammed Ben Sulayem staat inmiddels bijna zo'n drie jaar aan het roer van de FIA en begint dus bijna aan zijn laatste jaar van zijn eerste termijn als president. De toch wel vrij omstreden voorman blikt terug op zijn eerste periode bij het motorsportorgaan en kan eigenlijk alleen positief zijn.

In december 2021 werd Ben Sulayem verkozen tot president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de autosport. Hij volgde Jean Todt op en werd hiermee de eerste niet-Europeaan die deze prestigieuze positie bekleedt. Het valt echter niet te zeggen dat de omstreden president zijn positie als voorman geruisloos vervult. Zo is hij door de afgelopen jaren heen al verzeild geraakt in de nodige relletjes. Recentelijk kwam de voorman weer in opspraak met het relletje tegenover Max Verstappen en het schelden in de Formule 1. Het leek wederom geen beste beurt van de FIA-president.

Artikel gaat verder onder video

FIA en familie

Ondanks alle verschillende relletjes, is Ben Sulayem zelf wel te spreken over zijn eerste periode in dienst van de FIA, al geeft hij toe dat ook hij wel eens fouten maakt: "In alle eerlijkheid heb ik alleen de FIA en mijn familie. Niets anders. Je kan geen commitment met de FIA aangaan zonder dat je echt een leider bent, een echte president", citeert Motorsport.com. "Als je de verkiezing wint met 50+1 [stem], dan ben je de president van de FIA. Je moet dan de leiding nemen en durven beslissingen te nemen. Ik zeg niet dat ik altijd de juiste beslissingen neem, nee. Als ik een fout maak, dan doe ik er normaal gesproken alles aan om het direct recht te trekken. Ik ben daar niet terughoudend in. Ik steek mijn hand op en corrigeer het."

Passie voor de sport

Uiteindelijk is Ben Sulayem vooral te spreken over de passie waarmee hij zijn vak uitvoert: "Ik heb het er niet vaak over, maar passie is wel waar we op bouwen. Mensen vragen het wel eens aan mij, maar ik zou het niet zonder kunnen doen. Mensen vragen wel eens waarom ik dit mezelf aan doe. Het is ook wel lastig om te begrijpen. Ik probeer het wel eens uit te leggen, maar ik doe dit omdat ik gepassioneerd ben. Ik voel na twee jaar en acht maanden dat de promotors en de teams nu begrijpen wat de FIA is. Ik zou zelfs zeggen dat ons eigen personeel en officials niet wisten wat de missie van de FIA was. Niet veel mensen wisten het antwoord, maar het gaat om het promoten van de sport. De sport is groeiende, maar het gaat ook over eerlijkheid", besluit hij.

Gerelateerd