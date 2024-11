De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft naar verluidt een tweede topman binnen een week ontslagen. Het zou gaan om Paolo Basarri, de compliance officer van de internationale autosportbond. President Mohammed Ben Sulayem zou het vertrouwen in hem zijn kwijtgeraakt.

De ene na de andere belangrijke persoon loopt weg bij de organisatie van de wereldwijde autosport. Het begon bij Steve Nielsen die nog geen jaar lang sportief directeur was, voordat hij in december 2023 besloot die rol op te geven. Meteen daarna vertrok Deborah Mayer, de oprichter van het volledig vrouwelijke raceteam Iron Dames, als hoofd van de FIA-commissie voor vrouwen. In januari accepteerde Tim Goss een baan als engineer bij VCARB en dus zat de FIA plotseling zonder technisch directeur van de single seater-racerij. CEO Natalie Robyn vertrok in mei en in oktober gingen ook communicatiedirecteur Luke Skipper en secretaris-generaal van mobiliteit Jacob Bangsgaard ervandoor.

Compliance officer

Eerder deze week werd bekend dat wedstrijdleider Niels Wittich de FIA heeft moeten verlaten. De autosportbond zei in een statement dat de Duitser een stap terug zou doen, maar hij vertelde zelf aan de BBC dat hij ontslagen was en het niet zijn eigen keuze was om de Formule 1 te verlaten. Het Britse medium meldt nu dat Paolo Basarri tevens zijn positie is kwijtgeraakt bij de FIA. Meerdere bronnen die dichtbij de autosportbond staan, beweren dat hij is ontslagen, omdat Ben Sulayem het vertrouwen in hem is kwijtgeraakt. De FIA wilde niet reageren en Basarri vertelde tegenover de BBC: "Ik kan hier geen antwoord op geven."

Basarri was de compliance officer van de FIA. Een compliance officer is iemand die is aangesteld om de naleving van de wet- en regelgeving binnen een organisatie te controleren. Volgens meerdere bronnen zou de toekomst van Basarri als compliance officer besproken moeten zijn geweest bij een vergadering van het FIA-senaat, voordat er toestemming zou zijn om hem te ontslaan, maar dit is naar verluidt niet gebeurd. Basarri was degene die het rapport had opgesteld over Ben Sulayem, die vorig jaar werd onderzocht vanwege belangenverstrengeling. De man uit Dubai zou toen hebben geprobeerd in te grijpen bij een straf van Fernando Alonso in Saoedi-Arabië in 2023 en de homologatie van het Las Vegas Strip Circuit in de weg te zitten. Ben Sulayem werd echter vrijgesproken door de ethische commissie. Een opvolger van Basarri is niet bekendgemaakt.

