Viaplay-CEO Roger Lodewick neemt per direct afscheid van de Scandinavische streamingdienst. Lodewick sloot begin dit jaar aan bij Viaplay en zijn functie wordt vanaf 1 januari 2025 ingevuld door William Linders.

Afgelopen jaar zat Viaplay in financieel zwaar weer. Met Lodewick aan het roer wilde het bedrijf een nieuwe kant opgaan en veel meer de verbinding zoeken met de kijker. Dat avontuur houdt dus na zo'n tien maanden op, want Lodewick verlaat Viaplay per direct om 'een nieuwe uitdaging aan te gaan'.

Lodewick: 'Terugtreden als CEO was beste oplossing'

Lodewick vertelt op Linkedin: "Oorspronkelijk was het plan om deze zomer met mijn gezin naar Nederland te verhuizen, zodat we daar samen konden wonen en werken. Om persoonlijke redenen konden we deze zomer echter niet overstappen, wat leidde tot de minder dan ideale routine van wekelijkse vluchten tussen Zwitserland en Nederland. Na gesprekken met Viaplay hebben we de beste oplossing gevonden voor de verdere groei van Viaplay in Nederland, wat betekent dat ik terugtreed als CEO van Viaplay Nederland."

Linders wil doorgaan waar Lodewick mee is begonnen

Linders neemt het stokje van Lodewick over vanaf 1 januari 2025. "Viaplay heeft in een korte periode een indrukwekkende reputatie opgebouwd, in het bijzonder op het gebied van sportuitzendingen. Ik kijk ernaar uit om het huidige pakket te verbreden en de verbinding met de kijkers in Nederland te versterken. We continueren de intensieve samenwerking met onze partners wat ervoor zorgt dat het publiek in Nederland kan blijven genieten van het beste sportaanbod uit het Viaplay-pakket", zo legt hij uit.

