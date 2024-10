De Viaplay Group heeft de cijfers van het derde kwartaal uitgebracht. Er is een kleine financiële winst geboekt, maar wat centraal staat bij de Scandinavische streamingsdienst die hier in Nederland de Formule 1 uitzendt, zijn kostenbesparingen en het verlies van abonnees.

Na het F1-seizoen van 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse op zijn naam schreef, nam Viaplay de uitzendrechten in ons landje over van Ziggo Sport. Het in Stockholm gevestigde bedrijf was gloednieuw op de Nederlandse markt. Het ging om een driejarige deal en dus werd er voor 2025 opnieuw om de uitzendrechten gestreden. Na een biedingsrace kon afgelopen april een nieuwe deal worden aangekondigd. De Formule 1 zal tot en met in ieder geval 2029 op de streamingsdienst te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coronel weet meer over mogelijk Red Bull-zitje: 'Manager Colapinto vroeg om dit telefoonnummer'

Kostenbesparing en verlies van abonnees

Viaplay heeft bekendgemaakt dat het op koers ligt om de financiële doelstellingen te halen voor 2024. Ze hebben over het derde kwartaal een kleine winst geboekt na een netto-omzet van bijna vier en een half miljard Zweedse kroon, al is dit een daling van ongeveer 2,7% op jaarbasis.

Het totaal aantal abonnees in alle landen waar Viaplay actief is, is met 5,0% gedaald naar 4.764.000, een daling van bijna een kwart miljoen gebruikers. Vanuit Scandinavië is niet bekendgemaakt hoeveel van die weglopen abonnees uit Nederland komen, de op één na grootste markt voor de Viaplay Group. Het is mogelijk beperkt gebleven, omdat er strenger wordt gecontroleerd op het delen van accounts.

Waar we in Nederland waarschijnlijk vooral mee te maken gaan krijgen, zijn de kostenbesparingen. Viaplay hoopt meer winst te boeken door op bepaalde vlakken financieel gezien minder te investeren, en dat zal ten ongenoegen komen van de Nederlandse F1- en andere sportfans. Steeds minder entertainment, denk daarbij aan bijvoorbeeld documentaires, wordt geleverd met Nederlandse ondertiteling. Viaplay heeft de rechten in handen van onder meer de Bundesliga en de Premier League, maar bij steeds minder voetbalwedstrijden is er Nederlandstalig commentaar te horen.

Of er nog gewerkt wordt aan de hogere kwaliteit van het beeld, is ook nog maar de vraag. Daar heeft Viaplay namelijk niks over bekendgemaakt. Bij het uitzenden met hogere kwaliteit komen ook hogere kosten bij kijken, iets wat de streamingsdienst juist wil voorkomen.

Gerelateerd