In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Karun Chandhok bekend dat Franco Colapinto beter niet meteen teamgenoot van Max Verstappen kan worden, reageerde Johnny Herbert verrast op de uitspraken van Lewis Hamilton na afgelopen raceweekend, werd Max Verstappen beschuldigd van het manipuleren van de racedirecteur en brachten we een special naar buiten over een diamant die gestolen zou zijn van een F1-auto na de Grand Prix van Monaco in 2004. Dit is de GPFans Recap van 8 november.

Chandhok waarschuwt Colapinto: 'Verstappen zou hem bij Red Bull kapotmaken'

Franco Colapinto heeft dankzij zijn prestaties dit jaar als vervanger van Logan Sargeant de interesse gewekt van onder meer Red Bull Racing en Alpine. Volgens Karun Chandhok zou Max Verstappen bij Red Bull Racing, mocht Colapinto zijn teamgenoot worden, 'kapot gaan maken'. Meer lezen over wat Colapinto volgens Chandhok zou moeten doen als volgende stap in F1? Klik hier!

Verstappen zorgt voor irritatie: 'Doet Max alleen wanneer hij kan profiteren'

Bernie Collins, specialist op het gebied van strategie in F1 en analist tijdens races bij Sky Sports, is niet blij met het 'irritante' gedrag van Max Verstappen tijdens de safety car afgelopen weekend. Volgens haar is het genoeg bewijs dat er een regelwijziging moet komen en de Nederlander via de boardradio de racedirecteur zou hebben gemanipuleerd, ondanks dat de racedirecteur van dienst er niet in bleek te trappen. Meer lezen over waarom Collins het idee had dat Verstappen bezig was met het manipuleren van de racedirecteur afgelopen weekend en welke regelwijziging ze wil zien? Klik hier!

Dit is hoeveel punten Verstappen nog maar hoeft te scoren om wereldkampioen te worden

Het duurt niet lang meer of het Formule 1-seizoen van 2024 is voorbij. Met en triple header, die bestaat uit Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, gaat het seizoen afgesloten worden. Zowel het kampioenschap bij de coureurs als constructeurs is, in tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen, nog niet beslist. Dit is hoeveel punten Max Verstappen nog maar hoeft te scoren om zijn vierde wereldkampioenschap veilig te stellen. Meer lezen over hoeveel punten in Las Vegas bijvoorbeeld nodig heeft om al wereldkampioen te worden? Klik hier!

Herbert begrijpt helemaal niks van Hamilton: "Dat is niet zijn stijl"

Johnny Herbert laat de laatste tijd veel van zich horen omtrent Max Verstappen, maar ook andere coureurs zijn aan de beurt. Dit keer gaat het om Lewis Hamilton, die na afloop van de race in Brazilië besloot met wat pittige uitspraken en boardradio's geruchten te veroorzaken, waarin het zelfs even leek dat hij vroegtijdig wilde vertrekken bij het team. Herbert begrijpt niet veel van de uitspraken. Meer lezen over wat Herbert te zeggen heeft over de reacties van Hamilton na de race van afgelopen weekend? Klik hier!

Diamant van 300.000 dollar van F1-auto gestolen na crash in Grand Prix van Monaco | de grootste F1-mysteries

Als onderdeel van een grote PR-stunt verscheen het Formule 1-team van Jaguar in 2004 met 300.000 dollar aan diamanten op de auto aan de start van de race. Nadat Cristian Klien crashte tijdens de openingsronde en zijn Jaguar in de muur hing, werden de juwelen tot op de dag van vandaag nooit meer gezien. Een PR-ramp of juist de meest geniale marketingstunt ooit? We nemen het bizarre verhaal onder de loep in dit eerste deel van de GPFans-serie De grootste Formule 1-mysteries. Met vandaag: de diamantroof. Lees hier de hele special!

