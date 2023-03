Leclerc moet flinke gridstraf incasseren, Red Bull onthult eigen simulator | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 15 maart 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bracht Red Bull Racing naar buiten dat het een eigen RB18-simulator op de markt gaat brengen, had Mercedes-teambaas Toto Wolff nieuws over updates, moest Ferrari naar buiten brengen dat Charles Leclerc tien plekken gridstraf gaat nemen tijdens het raceweekend in Djedda en maakte de FIA bekend dat het een DRS-detectiepunt in Djedda gaat verplaatsen om een situatie zoals tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in 2022 te voorkomen. Dit is de GPFans Recap van 15 maart.

Red Bull Racing komt met speciale RB18-simulator op de markt

Een mooie dag voor de fans van simracen. In samenwerking met Memento Exclusives en F1 Authentics heeft Red Bull Racing een bijzonder speeltje voor de Formule 1-fan op de markt gebracht. Fans met een goed gevulde portemonnee kunnen per direct racen in een speciale RB18-simulator, de bolide waarmee Max Verstappen in 2022 kampioen werd. Hiermee zal een droom van veel fans uit gaan komen, als ze het geld ervoor hebben. Meer lezen? Klik hier!

Leclerc krijgt in Saoedi-Arabië tien plaatsen gridstraf na vervangen control electronics

Het weekend is nog niet begonnen of Leclerc heeft al een gridstraf aan zijn broek hangen. In Bahrein moest, voor de race, de control electronics al een keer vervangen worden. Deze ging tijdens de race echter ook kapot, waardoor de Monegask uitviel. Nu moet Ferrari in Djedda nog een keer ingrijpen, met een straf als gevolg. Meer lezen? Klik hier!

DRS-detectiepunt verplaatst na "kat-en-muisspel" van Verstappen en Leclerc

Belangrijk nieuws voor de coureurs richting het raceweekend in Saoedi-Arabië. Het detectiepunt van de derde DRS-zone op Jeddah Corniche Circuit is verplaatst voor de Grand Prix van aankomend weekend. De Formule 1 hoopt met deze verandering het moment tussen Max Verstappen en Charles Leclerc van vorig jaar te voorkomen. De FIA geeft wat meer details over de beslissing. Meer lezen? Klik hier!

Wolff: "Mercedes brengt een aantal kleine upgrades mee naar Djedda"

Het openingsweekend in Bahrein verliep niet zoals gepland voor Mercedes. Het team liet al weten de auto flink te gaan aanpassen en de eerste ontwikkelingen en upgrades zullen komend weekend in Saoedi-Arabië al gebruikt gaan worden. Hiermee volgt het Ferrari, dat ook updates gaat brengen. Toto Wolff blikt vooruit op het weekend in Djedda. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull tast in het duister met balansprobleem: "We moeten het uitzoeken"

Red Bull Racing opende het nieuwe seizoen in Bahrein met een één-twee-resultaat in de Grand Prix van Bahrein. Niet het hele weekend verliep echter vlekkeloos voor de Oostenrijkse renstal. Ze hebben nog geen idee wat er op vrijdag en daarvoor fout is gegaan. Dr. Helmut Marko, hoofdadviseur van het team, legt uit waarom ze er nog niet achter zijn gekomen. Meer lezen? Klik hier!