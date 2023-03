Brian Van Hinthum

Woensdag 15 maart 2023 07:59

Het team van Red Bull Racing heeft in samenwerking met Memento Exclusives en F1 Authentics een wel heel bijzonder speeltje voor de ware [en rijke] Formule 1-fan op de markt gebracht. Fans met een goed gevulde portemonnee kunnen namelijk vanaf nu racen in een speciale RB18-simulator, de bolide waarmee Max Verstappen in 2022 kampioen werd.

Red Bull Racing wist natuurlijk in 2022 één van de meest dominante seizoenen uit de afgelopen jaren op de mat te leggen met de RB18. De Oostenrijkse renstal wist met Verstappen en Sergio Pérez in het vorige seizoen maar liefst zeventien van de 22 races te winnen, waarmee zowel het coureurskampioenschap voor Verstappen als het constructeurskampioenschap voor de Oostenrijkse formatie werd binnengehaald. Het was de eerste constructeurstitel sinds 2013.

Behoorlijke bedragen

Fans die ervan dromen om ook in de RB18 plaats te nemen, kunnen vanaf nu hun geluk op. Het team heeft namelijk een zeer unieke simulator gelanceerd, die gebouwd is in het bodywork van de RB18. Met het speeltje kun je dus als het ware racen in de wagen waarmee Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel pakte. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opmerkelijke gadget, is het wel verstandig om de portemonnee te trekken. The Champions Edition gaat voor het astronomische bedrag van 100.000 pond over de toonbank, terwijl de iets goedkopere The Race Edition voor 75.000 pond verkocht wordt. Beide edities zijn verkrijgbaar in een speciale Verstappen-livery of een speciale Pérez-livery.