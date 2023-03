Vincent Bruins

Het detectiepunt van de derde DRS-zone op Jeddah Corniche Circuit is verplaatst voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië aankomend weekend. Deze ligt nu bij het uitgaan van de laatste bocht in plaats van bij het aanremmen voor die haarspeldbocht. De Formule 1 hoopt hiermee een moment van Max Verstappen en Charles Leclerc van vorig jaar te voorkomen.

Het is niet de enige verandering aan de ultrasnelle baan in Djedda. Speciale 'rumble lines' zijn aangelegd bij bochten 3, 14, 19, 20 en 21 om coureurs die buiten de baan komen, af te remmen. De kerbs in bochten 4, 8, 10, 11, 17 en 23 zijn op een betere hoek geplaatst en zijn niet meer gemaakt van staal en in bochten 8, 10, 14 en 20 is het zicht verbeterd. Daarnaast is de S-vorm van bochten 22 en 23 iets krapper geworden om de snelheid omlaag te brengen.

Niet willen inhalen

In 2021 was Saoedi-Arabië gastheer van de een na laatste Grand Prix van het seizoen. In een verhitte strijd tussen Verstappen en toenmalig kampioenschapsrivaal Lewis Hamilton sneed de Nederlander de eerste bocht af en moest de plek teruggeven. Hij remde erg hard af voor de laatste bocht om zo toch nog de DRS te kunnen pakken. Door miscommunicatie reed Hamilton echter niet om de Red Bull heen, maar ertegenaan. Vorig jaar was het Leclerc die in de slotfase met de regerend wereldkampioen vocht om de overwinning. Zij-aan-zij kwamen ze naar de haarspeldbocht toe, maar ze wilden elkaar niet passeren, omdat ze allebei de DRS wilden hebben. Remmen op een recht stuk en niet willen inhalen hoort niet in de Formule 1 en dus wordt het detectiepunt verplaatst.

Kat-en-muisspel

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner noemde het vorig jaar dan ook een "kat-en-muisspel" en vertelde tegenover motorsport.com dat de Formule 1 er zeker naar moest gaan kijken of er iets aan gedaan kon worden: "De DRS is zo sterk dat je kon zien dat er een kat-en-muisspel gaande was tussen de coureurs, waarbij ze aan het remmen waren tot een punt dat ze juist de bocht in accelereerden. Je wilt absoluut voorkomen dat je in een situatie als deze terechtkomt."