Vincent Bruins

Woensdag 15 maart 2023 10:18 - Laatste update: 10:25

Saudia keert als sponsor terug in de Formule 1. De luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië zal op de Aston Martin-bolides van Fernando Alonso en Lance Stroll te zien zijn. Saudia was in de jaren 70 en 80 de hoofdsponsor van Williams.

Aston Martin, dat de Saoedische oliemaatschappij Aramco al als hoofdsponsor heeft, is goed uit de startblokken gekomen in 2023. Anderhalve week geleden stond Alonso op het podium, nadat hij derde werd in Bahrein achter de twee Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez. De Spanjaard versloeg Lewis Hamilton en Carlos Sainz in de slotfase. Stroll kwam daarachter als zesde over de streep. Een indrukwekkende prestatie, gezien de blessures die hij niet lang voor de seizoensopener had opgelopen bij een fietsongeluk.

Wereldkampioen met Williams

In 1977 stond Saudia al op de auto's van Frank Williams. Twee jaar later was de Britse renstal al vaak vooraan het veld te vinden. In 1979 werd het team tweede in het constructeurskampioenschap, nadat het vijf van de laatste zeven Grands Prix op zijn naam schreef dankzij Clay Regazzoni en Alan Jones. De laatstgenoemde werd vervolgens de tweede en vooralsnog laatste wereldkampioen uit Australië in 1980 en Williams won ook bij de constructeurs. In 1981 werd het team van Sir Frank wederom kampioen, maar de rijderstitel ging naar Brabham-coureur Nelson Piquet. Saudia bleef de sponsor van Williams tot en met 1984. Nu keert de luchtvaartmaatschappij terug in de Formule 1 bij Aston Martin.

Strategische verbintenis

"We zijn verheugd Saudia te verwelkomen en het is een groot genoegen om onze nieuwe samenwerking aan te kondigen in de aanloop naar de race in Jeddah dit weekend," vertelde Jefferson Slack, commercieel directeur van Aston Martin. "Het is duidelijk dat er een strategische verbintenis bestaat tussen de wereld van vliegreizen en de Formule 1. We zullen dat samen onderzoeken en kijken hoe we onze wereldwijde voetafdruk tijdens het reizen efficiënt kunnen beheren. We kijken uit naar het komende seizoen en naar het creëren van spannende, nieuwe projecten en ervaringen met Saudia en haar klanten."