Mercedes kende een teleurstellend openingsweekend in Bahrein, en liet al weten de auto flink te gaan aanpassen. De eerste ontwikkelingen en upgrades zullen komend weekend in Saoedi-Arabië al gebruikt gaan worden, aldus teambaas Toto Wolff. Ook Ferrari komt dit weekend al met upgrades, terwijl Red Bull dit in Australië pas gaat doen.

Na de testdagen was er voorzichtig optimisme bij Mercedes, zeker omdat de testdag op zaterdag goed verliep. Tijdens de vrije trainingen en Q1 en Q2 op zaterdag zat het team er ook prima bij, maar in Q3 bleek het gat met Red Bull toch alweer een halve seconde te zijn. Tijdens de race was het gat alleen nog maar groter. Terwijl Red Bull P1 en P2 veroverde, moest Mercedes het doen met P5 (Lewis Hamilton) en P7 (George Russell). Aston Martin bleek sneller te zijn, net zoals Ferrari. Er werden wijzigingen aangekondigd en zowel Wolff als Russell lieten zelfs al weten dat ze Red Bull elke race in 2023 wel zien winnen.

Gesprekken na race in Bahrein

Voorafgaand aan het raceweekend in Saoedi-Arabië laat Wolff in een persbericht weten dat er bij Mercedes gesprekken zijn geweest om het moeizame weekend in Bahrein te bespreken en analyseren. "Sinds Bahrein hebben we open en eerlijke gesprekken gehad en hebben we een plan opgezet om terug te vechten. Voor nu laten we niks liggen om onze performance te verbeteren en op de lange termijn focussen we op onze ontwikkeling om weer vooraan mee te doen."

W14 wordt aangepast

Wolff wil vooral dat Mercedes blijft leren van de auto die in 2023 als uitdager van Red Bull Racing moet gelden. In Bahrein kwam dit er nog niet uit, maar in Saoedi-Arabië hoopt het team dat het beter gaat. Onder meer het brengen van 'ontwikkelingen en upgrades' moet hierbij volgens Wolff gaan helpen. "Dit weekend in Saoedi-Arabië zullen we meer leren over de W14. Het is weer een andere test dan Bahrein en het wordt interessant om te zien hoe de wagen daarop reageert. We brengen een aantal kleine ontwikkelingen/upgrades mee voor de auto. Die zullen niet alles veranderen, maar hopelijk sturen die ons wel in de juiste richting."