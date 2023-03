Lars Leeftink

Woensdag 15 maart 2023 14:11 - Laatste update: 14:20

De Grand Prix van Oostenrijk heeft van de Formule 1 een contractverlenging gekregen. De race, die al jaren op de Formule 1-kalender staat en inmiddels vooral door Nederlandse fans wordt gedomineerd, staat nu tot eind 2027 op de kalender.

Het was in het openbaar niet helemaal duidelijk tot hoe lang het contract met de Grand Prix in Oostenrijk nog liep, maar de kans was vrij groot dat de race een verlenging zou krijgen. Dit was gebaseerd op het recente succes, de sfeer tijdens de races en de coureurs die tevreden zijn over het circuit zelf. De race staat bekend als de thuisrace van Red Bull Racing, en inmiddels ook een beetje van Max Verstappen.

Incidenten

De Grand Prix, waar Verstappen al vaak won en vorig jaar werd gewonnen door Charles Leclerc, is vooral het afgelopen seizoen ook op een wat negatievere manier in het nieuws gekomen. Veel vrouwelijk fans lieten van zich horen op Twitter, toen bleek dat ze te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. Ook fans van Mercedes kregen hier mee te maken en voelden zich niet veilig tijdens het raceweekend. Toch is het beeld over de Grand Prix van Oostenrijk over het algemeen positief, iets wat blijkt uit deze contractverlenging.