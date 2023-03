Vincent Bruins

Red Bull Racing opende het nieuwe seizoen met een één-twee-resultaat in de Grand Prix van Bahrein. Toch verliep het weekend niet geheel vlekkeloos voor de Oostenrijkse renstal. Ze tasten in het duister en Dr. Helmut Marko, hoofdadviseur van het team, legt uit waarom.

Max Verstappen was anderhalve week geleden uitermate dominant op Bahrain International Circuit. De Nederlander pakte pole position, reed elke ronde aan de leiding op drie na, omdat zijn teamgenoot Sergio Pérez later de eerste geplande pit stop maakte, en won met een voorsprong van bijna twaalf seconden. Pérez streed om de tweede plaats met Charles Leclerc wiens Ferrari-motor het begaf met nog minder dan twintig ronden te gaan. De Mexicaan kwam bijna 27 seconden voor Fernando Alonso die het laatste podiumplekje pakte, over de streep. Toch kampte het team met een probleem met de balans van de nieuwe RB19-bolide. Vooral Verstappen had er veel last van in de vrije trainingen.

Kwetsbaar met nieuwe banden

"Het chassis dat we hebben, heeft veel potentieel," begon Marko tegenover Motorsport-Total. "Maar je kon zien dat de auto erg veranderd was tussen de test en de eerste race, zonder dat we zelfs iets hadden veranderd. Dat begrijp ik nog steeds niet. We weten niet waarom, we begrijpen het tot op de dag van vandaag nog steeds niet. We moeten dus uitzoeken wat daar is gebeurd. Het is ook met andere teams gebeurd, maar het verschil was enorm voor ons. Het laat zien hoe kwetsbaar het geheel is met de nieuwe banden, als een van de parameters niet helemaal is waar het zou moeten zijn."

Vertrouwen in Red Bull-technici

Marko heeft er echter vertrouwen in dat zijn team de problemen wel kan oplossen. "Gelukkig hebben we een zeer ervaren groep technici, van wie de meesten al vijftien jaar bij ons werken," aldus de Oostenrijker. "En ook de ervaring en knowhow van onze coureurs komt goed van pas. Beiden zijn zeer ervaren en geven gedetailleerde feedback, wat het makkelijker maakt dingen duidelijk te maken, als je problemen hebt." Dat één-twee-resultaat in Bahrein zag de 79-jarige dan ook wel aankomen. "Als je naar de lange runs [van vrijdag] kijkt, was het duidelijk. Hoe we de banden goed konden houden, deels door ons chassis en deels door onze coureurs, ging uitstekend en dat maakte het verschil."