Lars Leeftink

Woensdag 15 maart 2023 15:18 - Laatste update: 15:58

Charles Leclerc gaat komend weekend in Saoedi-Arabië toch niet ontkomen aan een gridstraf. De Monegask moest in Bahrein al een keer van Energy Store en control electronics wisselen, maar in Djedda zullen de control electronics wederom vervangen moeten worden. Daardoor gaat Leclerc al over de limiet, en moet hij tien plaatsen gridstraf incasseren voordat het weekend in Saoedi-Arabië überhaupt begonnen is.

Het is een volgende klap voor Ferrari en Leclerc, waar het seizoen alles behalve goed is begonnen. Voor de Grand Prix van Bahrein moest de Energy Store en de eerste control electronics al vervangen worden. Deze blijken nog wel bruikbaar, maar dit weekend komt dus te vroeg. De tweede control electronics van Leclerc gingen vervolgens kapot tijdens de race, waardoor de Monegask uitviel. Deze is niet meer bruikbaar. Mede hierdoor is het team genoodzaakt nu al gebruik te maken van het derde motoronderdeel en dus een gridstraf van tien plaatsen te nemen voor de race van komend weekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 komt met contractverlenging GP Oostenrijk: race tot eind 2027 op de kalender

Reactie Ferrari

In gesprek met Motorsport.com laat Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, weten dat er geen andere optie was. "Er waren twee problemen: één op zondagochtend bij het starten van de auto en één tijdens de race. Helaas betrof het beide keren problemen met de control electronics. Dit hebben we in het verleden niet eerder meegemaakt. Ik hoop dat we het nu onder controle hebben. We hebben er een uitgebreide analyse op losgelaten, maar helaas moeten we in Jeddah een straf nemen omdat we gedurende het seizoen maar een pool van twee control electronics hebben."