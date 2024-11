Voor Red Bull, Max Verstappen en Alpine bleek de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië afgelopen zondag een zeer succesvolle te zijn. Dit kan minder gezegd worden van McLaren en Ferrari. De stand van zaken in de twee wereldkampioenschappen.

Verstappen begon zondag vanaf P17 en zou weer beginnen aan een historische comeback, waarbij hij de race uiteindelijk op zijn naam zou schrijven. Dit deed hij, naast al zijn prachtige inhaalacties in de regen, ook vooral doordat hij tijdens de rode vlag een pitstop kon maken. Dit terwijl, op de auto's van Alpine na, iedereen net een pitstop had gemaakt en dus tijd had verloren die Verstappen niet zou verliezen. Esteban Ocon en Pierre Gasly konden in de slotfase hun posities behouden, terwijl de rest van de top tien bestond uit George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Liam Lawson en Lewis Hamilton.

Stand coureurs

Bij de coureurs heeft Verstappen door zijn zege en de 'slechts' zestien punten die Norris scoorde een grote slag geslagen in het kampioenschap. Norris zal in Las Vegas drie punten meer moeten scoren dan Verstappen om ervoor te zorgen dat hij nog kans maakt op het kampioenschap. Ook Leclerc, Piastri en Russell pakken dus prima punten, terwijl Sainz, Hamilton en Sergio Pérez de grote verliezers van dit weekend zijn en de concurrentie meer punten zien pakken. Toch zijn het vooral Gasly en Ocon die flink stijgen. Gasly stond zestiende en staat nu ineens twaalfde, terwijl Ocon van P19 naar de veertiende plaats is gegaan.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 393 punten 2. Lando Norris 331 punten 3. Charles Leclerc 307 punten 4. Oscar Piastri 262 punten 5. Carlos Sainz 244 punten 6. George Russell 192 punten 7. Lewis Hamilton 190 punten 8. Sergio Pérez 151 punten 9. Fernando Alonso 62 punten 10. Nico Hülkenberg 31 punten 11. Yuki Tsunoda 28 punten 12. Pierre Gasly 26 punten 13. Lance Stroll 24 punten 14. Esteban Ocon 23 punten 15. Kevin Magnussen 14 punten 16. Alexander Albon 12 punten 17. Daniel Ricciardo 12 punten 18. Oliver Bearman 7 punten 19. Franco Colapinto 5 punten 20. Liam Lawson 4 punten 21. Zhou Guanyu 0 punten 22. Logan Sargeant 0 punten 23. Valtteri Bottas 0 punten

Stand constructeurs

Bij de constructeurs zien we Alpine door de prestaties van Gasly en Ocon een ongelooflijke stap zetten. Het team stond met veertien punten op de negende plaats, maar staat nu met 49 punten op de zesde plaats en is ineens een concurrent van Haas en Visa Cash App RB om de zesde plaats bij de constructeurs. Sauber blijft nog steeds puntloos.

Bovenin is het vooral door Red Bull Racing nog wat spannender geworden. McLaren heeft nu 593 punten, Ferrari na een minder weekend 557 punten en Red Bull 544 punten. De drie teams strijden nog steeds om de zege bij de constructeurs.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 593 punten 2. Ferrari 557 punten 3. Red Bull Racing 544 punten 4. Mercedes 382 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. Alpine 49 punten 7. Haas 46 punten 8. RB 44 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 0 punten

