De F1 Grand Prix van São Paulo gaat om 16:30 uur Nederlandse tijd van start. Lando Norris en George Russell zullen de voorste rij innemen voor Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Liam Lawson, de grote verrassingen. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over een uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de wedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos. Het is de 21e Grand Prix van het seizoen en er staan 71 ronden op de planning. Norris stond in Q1 en in Q2 steeds in de gevarenzone, maar toen het eenmaal tijd was voor de intermediates voelde hij zich als een vis in het water en reed naar de pole. Charles Leclerc vinden we op P6 achter Norris, Russell, Tsunoda, Ocon en Lawson. Alexander Albon had zich als zevende gekwalificeerd, maar maakte een zware klapper mee in Q3. Williams poogde zijn auto te repareren, maar uiteindelijk werd besloten om Albon terug te trekken, en dus doen er maar 19 auto's mee. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich achter Oscar Piastri in de top tien, maar Aston Martin moest met beide groene bolides aan de bak vanwege de crashes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz beschadigt motor en versnellingsbak bij crash en moet vanuit pitstraat starten

Startopstelling na penalty's

Max Verstappen en Sergio Pérez konden hun rondetijden niet meer verbeteren, vanwege de rode vlag voor Stroll, en dus strandden ze in Q2 achter Valtteri Bottas. Verstappen gaat ook nog eens 5 posities naar achter, omdat hij een nieuwe verbrandingsmotor heeft gekregen. Carlos Sainz kwam ook in de muur terecht en zal vanuit de pitstraat moeten beginnen na een motor- en versnellingsbakwissel. Pierre Gasly was eveneens slachtoffer van de neutralisatie voor de Canadese Aston Martin-coureur en werd vijftiende in de kwalificatie. Lewis Hamilton, Ollie Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu waren de afvallers in Q1. Colapinto maakte ook een crash mee, maar Williams is hard op weg om de auto van de Argentijn af te hebben voor de start van de race.

Als er, nu de definitieve startopstelling eenmaal is uitgebracht, coureurs zijn die minder dan een uur voor de start alsnog besluiten vanuit de pits te starten, dan blijft die plek op de grid vrij.

Dit is de startopstelling, zoals doorgegeven door de FIA. Williams heeft echter laten weten dat Alexander Albon zich heeft teruggetrokken, vanwege de hoeveelheid schade. Carlos Sainz is tot dusver de enige waarvan is bevestigd dat hij vanuit de pitstraat start.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4ewhIEt4KA — GPFans NL (@GPFansNL) November 3, 2024

Gerelateerd