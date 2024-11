Carlos Sainz zal de F1 Grand Prix van São Paulo vanuit de pitstraat moeten aanvangen. Hij maakte een fikse klapper mee en dus zal Ferrari de motor en versnellingsbak wisselen. Dat betekent dat Max Verstappen nóg een plekje opschuift.

De regenachtige kwalificatie op het circuit van Interlagos moest maar liefst vijf keer stilgelegd worden vanwege crashes. Naast Sainz vlogen ook Franco Colapinto, Lance Stroll, Fernando Alonso en Alexander Albon in de muur. Aston Martin gaat proberen beide auto's te repareren. De verwachting is dat Alonso vanuit de pitstraat moet starten. Albon bevestigde dat zijn Williams te zwaar beschadigd is, al geeft het Britse team aan toch een poging te wagen om de auto klaar te maken voor de race, die om 16:30 uur Nederlandse tijd begint. Sainz beschadigde de motor en de versnellingsbak, toen hij de Ferrari in de muur zette in de Senna S.

Simpelweg foutje gemaakt

"Ik probeerde de intermediates op temperatuur te brengen en toen maakte ik simpelweg een fout", vertelde Sainz bij Viaplay. "Ik was niet heel blij met de auto in de regen, het was heel oncomfortabel. We moeten zien of we dat nog kunnen verbeteren." Dat er ook tijdens de race regen wordt verwacht, is voor de Madrileen om het even. "Dat boeit me niet. Ik denk dat we in wat voor omstandigheden dan ook goed naar voren kunnen komen. Het kan met de spray een uitdaging worden, maar we gaan het zien."

