Het is na de zinderende en veeleisende kwalificatie vol slachtoffers van eerder op de dag een race tegen de klok voor sommige teams om aan de start van de Braziliaanse Grand Prix te verschijnen, iets dat wellicht voor voordeel bij Max Verstappen kan zorgen. Wat gebeurt er precies als een coureur de start in São Paulo niet haalt?

De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo werd er eentje om niet snel te vergeten op het circuit van Interlagos. Op het kletsnatte circuit van Interlagos werden de coureurs één dag na de oorspronkelijke kwalificatie eindelijk losgelaten om te gaan strijden om de startpositie voor de Grand Prix van later op de dag. Het werd chaos en hectiek op het legendarische Autódromo José Carlos Pace. Om de haverklap zagen we coureurs van de baan af stuiteren. Zo vonden Carlos Sainz, Alex Albon, Franco Colapinto, Fernando Alonso en Stroll vroegtijdig hun Waterloo.

Kort tijdsbestek

De één liep daarbij wat meer schade op dan de ander, maar ondanks de verschillen in schade is de minieme tijd voor alle teams hetzelfde. Om 16:30 uur gaan lichten al op groen voor de Grand Prix van São Paulo en dus is het tijdbestek voor de monteurs minimaal om de auto weer in optimale staat te krijgen. Met name de bolide van Albon zag er enorm gehavend uit en de Britse Thai ging er in zijn interview vlak na afloop al vanuit dat hij de start van de 21e race van dit seizoen niet zou halen. Van Sainz is al bekend dat hij zijn tocht wél zal starten, maar dat doet vanuit de pits.

Hoe wordt de grid gevormd?

Wat is nu echter precies de procedure vanuit de FIA in deze ongewone situatie, kijkende naar de startgrid? Men heeft vanuit het motorsportorgaan laten weten dat iedereen op de grid achter de startende coureur een plekje opschuift op de startgrid als een team laat weten dat men niet kan deelnemen aan de race. Dat geldt echter slechts tot één uur voor aanvang van de Grand Prix, om 15:30 uur dus. Als na die tijd een team en coureur zich noodgedwongen moeten terugtrekken uit het raceweekend, zal de plek van de niet deelnemende coureur in dat geval leeg blijven op de startopstelling. Mocht Albon zich dus na 15:30 uur afmelden, zal er niemand op P7 geposteerd staan op de startopstelling. Vanzelfsprekend is er voor de coureurs achter hem - waaronder dus Verstappen - wel één auto die minder ingehaald hoeft te worden.

