Marko voorspelt problemen Red Bull later in 2023, Hamilton gelinkt aan Ferrari | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 maart 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is inmiddels weer raceweek en dus kunnen we langzaam maar zeker toeleven richting de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de tweede race van het seizoen. Ondertussen gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat rondom de Formule 1, zo liet Helmut Marko weten dat hij nog genoeg hinder voorspelt voor Red Bull vanwege de vermindering aan tijd in de windtunnel wegens het overschrijven van de budgetcap in 2021. Daarnaast werd Lewis Hamilton door Simon Lazenby nog maar eens nadrukkelijk aan Ferrari gelinkt.

Marko voorspelt onheil wegens budgetcap-straf: 'Dan smelt onze voorsprong weg'

Red Bull Racing heeft in het huidige seizoen natuurlijk te maken met een aanzienlijke beperking van de tijd die het team in de windtunnel mag doorbrengen. Helmut Marko denkt dat zijn team daar gedurende het seizoen nog de nodige hinder van gaat ondervinden wanneer de tijd van het team op is. Desondanks staat het Oostenrijkse team er voorlopig gewoon prima op in het nieuwe seizoen en werd de eerste Grand Prix van het jaar in Bahrein met een keurige één-twee binnengehaald. Marko legt uit hoe men in Milton Keynes is omgegaan met de gedachten over de windtunnelstraf. Meer lezen? Klik hier!

'Mercedes-motor Hamilton leverde 4 pk meer vermogen dan beste Aston Martin'

Fabrieksteams die motoren leveren aan andere teams moeten in theorie hetzelfde materiaal verkopen als dat ze zelf gebruiken. Nu is er echter een minimaal verschil toegestaan en de best presterende motoren worden door de fabrieksteams zelf gebruikt. Zo had Lewis Hamilton iets meer vermogen dan Fernando Alonso tijdens de testweek, zo meldt The Objective. Meer lezen? Klik hier!

Marko wil verbetering zien bij AlphaTauri: "Niet op het niveau van de Red Bull-norm"

Volgens Helmut Marko zijn de geruchten omtrent AlphaTauri en een mogelijk verkoop door Red Bull op waarheid gebaseerd. De Oostenrijker voert de druk bij Nyck de Vries, Yuki Tsunoda en AlphaTauri op door te stellen dat het team in 2023 moet voldoen aan de 'Red Bull-norm'. Mocht dit niet gebeuren in 2023, dan is een verkoop nog steeds mogelijk om zo de kosten te drukken. In gesprek met Formel1.de zegt Marko, adviseur van Red Bull, dat de sportieve prestaties van AlphaTauri snel moeten verbeteren. Meer lezen? Klik hier!

Chandhok vindt dat Verstappen 'oneerlijk' wordt beoordeeld

Volgens Sky Sports F1-analist Karun Chandhok behoort Max Verstappen op dit moment al bij de top tien grootste coureurs van de sport aller tijden. De Brit vindt het lastig om zoiets te zeggen als een coureur nog actief is in de Formule 1, maar suggereert dat de Nederlander geen echt eerlijk oordeel over zijn capaciteiten krijgt. Meer lezen? Klik hier!

Lazenby sluit overstap Hamilton naar Ferrari niet uit: "Hij is zo wanhopig op zoek"

Lewis Hamilton (38) heeft bij het Formule 1-team van Mercedes een aflopend contract en het is nog maar de vraag of en wanneer hij deze gaat verlengen. Er klinken steeds meer geluiden dat Hamilton wacht met het zetten van zijn handtekening, totdat hij zeker weet dat Mercedes weer competitief is. Hierdoor wordt hij ook weer - onder meer door Simon Lazenby - gelinkt aan Ferrari. Volgens de presentator wil Hamilton dusdanig graag die achtste wereldtitel, dat hij alle kansen om dit doel te bereiken al aangrijpen. Meer lezen? Klik hier!