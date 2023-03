Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 10:37 - Laatste update: 10:39

Volgens Helmut Marko zijn de geruchten omtrent AlphaTauri en een mogelijke verkoop door Red Bull op waarheid gebaseerd. De Oostenrijker voert de druk bij Nyck de Vries, Yuki Tsunoda en AlphaTauri op door te stellen dat het team in 2023 moet voldoen aan de 'Red Bull-norm'.

Mocht dit niet gebeuren in 2023, dan is een verkoop nog steeds mogelijk om zo de kosten te drukken. In gesprek met Formel1.de zegt Marko, adviseur van Red Bull, dat de sportieve prestaties van AlphaTauri snel moeten verbeteren. "Noch de sportieve prestaties, noch de financiële prestaties zijn op het niveau van de Red Bull-normen. Het is waar dat de negende plaats voor AlphaTauri in het constructeurskampioenschap niet voldoet. Dat betekent dat er vooruitgang moet worden geboekt."

Red Bull dacht na over verkoop

Volgens Marko is het ook geen leugen dat Red Bull erover heeft nagedacht om AlphaTauri te verkopen vanwege de kosten die gemaakt worden en niet opwegen tegen de resultaten van het zusterteam. "Het is ook waar dat de financiële investering bij AlphaTauri te hoog is in vergelijking met de inkomsten. Tijdens dit proces hebben we natuurlijk de mogelijkheden besproken. Maar het was altijd duidelijk dat AlphaTauri bij ons zou blijven. Het is een belangrijk onderdeel van ons werk met jonge mensen." Er worden verder geen namen van geïnteresseerde partijen genoemd door de Oostenrijker. De mogelijkheid tot verkoop is er, bij teleurstellende resultaten in 2023, nog steeds.

Verhuizing AlphaTauri

Ook het gerucht dat AlphaTauri wellicht moest verhuizen om kosten te besparen, is waar volgens Marko. Toch gaat dit momenteel niet gebeuren. AlphaTauri blijft deels werkzaam in Faenza. "Uiteraard kijken we naar verschillende opties, waaronder Engeland. AlphaTauri heeft al honderd werknemers in Engeland. Het is verdeeld tussen Italië en Engeland, omdat het veel gemakkelijker is om werknemers in Engeland te vinden. Maar het idee dat het hele team daar onmiddellijk naartoe verhuist, is ook een overhaaste beslissing." Toch is er wel een gesprek geweest met de teambaas van AlphaTauri. "We hebben het met Franz Tost besproken. We zijn met hem overeengekomen dat er een duidelijk proces zal worden gevolgd gedurende dit seizoen. Vijfde plaats is het doel, maar alles op het niveau van de zesde en zevende plaats is prima."