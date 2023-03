Brian Van Hinthum

Red Bull Racing heeft in het huidige seizoen natuurlijk te maken met een aanzienlijke beperking van de tijd die het team in de windtunnel mag doorbrengen. Helmut Marko denkt dat zijn team daar gedurende het seizoen nog de nodige hinder van gaat ondervinden wanneer de tijd van het team op is.

Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en zorgt met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Efficiëntie

Desondanks staat het Oostenrijkse team er voorlopig gewoon prima op in het nieuwe seizoen en werd de eerste Grand Prix van het jaar in Bahrein met een keurige één-twee binnengehaald. Marko legt uit hoe men in Milton Keynes is omgegaan met de gedachten over de windtunnelstraf. "Nou ja, we hebben ons optimaal op dit seizoen proberen voor te bereiden, zeker toen de straf eenmaal bekend was. Vanaf dat moment wisten we dat we zeer efficiënt met onze windtunneltijd om moesten gaan en dat alle dingen die we daarin probeerden ook meteen raak moesten zijn", vertelt de Oostenrijker tegenover Motorsport.com.

Zorgen om straf

Tóch maakt Marko zich zorgen richting het restant van het seizoen. De adviseur denkt dat zijn team zeker nog hinder gaat ondervinden van de straf. "Momenteel is alles goed verlopen. Maar er komt natuurlijk een moment waarop onze windtunneltijd op is en de concurrentie nog wel tijd over heeft. Op dat punt zal onze voorsprong wegsmelten. Daardoor is het zo belangrijk dat wij nu volop punten pakken", claimt de man uit Graz. Voorlopig is dat dus uitstekend gelukt: Red Bull wist - op de snelste raceronde na - de maximale punten te scoren in Bahrein.