Chandhok vindt dat Verstappen 'oneerlijk' wordt beoordeeld

Volgens Sky Sports F1-analist Karun Chandhok behoort Max Verstappen op dit moment al bij de top tien grootste coureurs van de sport aller tijden. De Brit vindt het lastig om zoiets te zeggen als een coureur nog actief is in de Formule 1, maar suggereert dat de Nederlander geen echt eerlijk oordeel over zijn capaciteiten krijgt.

Verstappen is nog maar 25 jaar oud en heeft inmiddels al twee wereldtitels op zak. De regerend kampioen hoopt daar aan het einde van 2023 nog eentje aan toe te gaan voegen. Op dit moment heeft de Limburger al de top tien bereikt als het gaat om overwinningen in de sport en volgens Chandhok wordt het tijd dat Verstappen ook wordt beschouwd als één van de beste die ooit in de Formule 1 heeft gezeten, zo vertelt hij tegen GiveMeSport.

Plaatsen tussen de grote jongens

De analist wil eigenlijk pas een coureur in het lijstje plaatsen, zodra hij is gestopt. "Ik denk dat het oneerlijk is om een coureur te rangschikken in een lijst van allergrootsten als hij nog steeds rijdt. Maar ik bedoel, in termen van ronduit getalenteerde coureurs die in een Formule 1 auto hebben gereden, denk ik dat hij in de categorie (Jim) Clark, (Ayrton) Senna, (Micheal) Schumacher en (Lewis) Hamilton valt", zo plaatst Chandhok de Nederlander tussen de grote namen.

'Geen eerlijk oordeel'

Hoewel de prestaties een uitermate getalenteerde coureur laten zien, is nog niet iedereen daarvan overtuigd. "Ik denk niet dat hij een eerlijk oordeel krijgt over zijn talent en capaciteiten. Ik zag Max voor het eerst in de Formule 3", zo begint Chandhok. "Al die jongens kwamen uit de pitstraat en je zag iedereen opbouwen en steeds sneller worden. En dan is er één auto die voorbij komt in zijn eerste vliegende ronde, en hij ging zeker 15/20 km/u sneller dan alle anderen. En dan denk je: 'Allemachtig, wat gebeurt daar? Hoe houdt die kerel het vol?' Het was verbazingwekkend", aldus Chandhok.