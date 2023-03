Dit zijn de doorgevoerde aanpassingen op het Jeddah Corniche Circuit

Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 maart 2023 10:19 - Laatste update: 11:52

Aankomend weekend staat de derde editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma. Het Jeddah Corniche Circuit staat bekend om de snelle bochten en de fraaie plaatjes, maar veel coureurs hebben ook geklaagd over de zichtlijnen. Het circuit had veel blinde bochten en daar is de organisatie mee aan de slag gegaan.

Het zelfbenoemde 'snelste stratencircuit ter wereld' heeft in samenspraak met de FIA, de FOM en de coureurs een plan met het ontwerpbureau van Hermann Tilke bedacht, om de veiligheid voor de rijders te verbeteren. Voor de race in 2022 waren er al kleine aanpassingen doorgevoerd, maar voor aankomend weekend zijn er meerdere veranderingen te zien, waardoor het spektakel hopelijk op een veiligere manier kan plaatsvinden.

Aanpassingen

De organisatie legt zogeheten 'rumble lines' neer in de bochten: 3, 14, 19, 20 en 21. Het gaat dan om een soort kleefstof die de auto laat trillen als er overheen wordt gereden. Daarnaast worden er ook afgeknotte kerbstones geplaatst in de bochten 4, 8, 10, 11, 17 en 23. De nieuwe kerbstones vervangen de huidige stalen randen. Ook wordt het hekwerk in bocht 14 zo'n 7,5 meter verplaatst en in bocht 20 vijf meter, om het zicht te verbeteren. Als laatste is de chicane van bocht 22 en 23 iets aangepast, waardoor de snelheid met vijftig kilometer per uur omlaag gaat en de bocht in een zekere zin iets meer wordt afgeknepen.