Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 maart 2023 11:12 - Laatste update: 12:03

Vanaf 2026 hoopt Londen een eigen Grand Prix te mogen organiseren door de straten van de Britse hoofdstad. Het is de bedoeling dat er een complex komt met een pitstraat die over meerdere verdiepingen zal lopen, zo meldt MotorsportMagazine.

De Britse hoofdstad is van plan om het Docklands-gebied te herontwikkelen en er wordt ook gekeken naar de opties om een race voor de koningsklasse te organiseren. Het land heeft momenteel al een Grand Prix met de race op Silverstone, maar de wedstrijd in Londen zou voor veel mensen een centralere optie zijn en daar wordt al enkele jaren over gesproken.

Artikel gaat verder onder video

Stratencircuit

De voorgestelde baan zou zo'n 5,8 kilometer lang worden met 22 bochten en een gemiddelde snelheid van 127 kilometer per uur. Daarnaast wordt de pitstraat het pronkstuk van de lay-out want dit ligt op de eerste verdieping van het ExCeL Centre, waar ook de E-Prix van Londen plaatsvindt. Het verhoogde platform zou vervolgens een beter kijkje in de pitstraat geven en loopt gedeeltelijk over het water. Max Farrel van ontwerpbureau LDN Collective: "We weten dat de Formule 1 geïnteresseerd is om hier een Grand Prix te organiseren en we hebben een circuit ontworpen dat aan al hun eisen en voorschriften voldoet." Het ontwikkelen van het gebied staat wat betreft Farrel voorop, maar de komst van een Grand Prix zou een enorme stimulans zijn.

Vaker geflirt met het idee

Het is niet de eerste keer dat er wordt nagedacht over een race in de Britse hoofdstad. In het tijdperk dat Bernie Ecclestone aan het roer stond van de Formule 1, hing de gedachte ook altijd in de lucht. De voormalig eigenaar van de sport wilde een stratencircuit langs een aantal monumenten realiseren, zoals onder andere langs Buckingham Palace. Mocht de race in Londen er komen, dan is het de bedoeling dat deze naast de huidige Grand Prix van Groot-Brittannië zal bestaan.

Pijlen gericht op 2026

Het is voorlopig nog wachten op toestemming van de gemeente om te gaan starten met de bouw, maar zodra dat begint, dan kan het snel gaan. Het kostenplaatje zou zo'n 250 miljoen pond worden en op dit moment is de organisatie bezig met investeerders. "Als we eenmaal toestemming hebben, kunnen we dit met een beetje geluk binnen 24 maanden bouwen. Dus ik denk echt dat er een best-case scenario is om hier in augustus 2026 een Grand Prix van Londen te houden. Als iedereen erachter staat, zou dat haalbaar zijn", zo vertelt Farrel in The Times.