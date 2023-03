Jeen Grievink

Lewis Hamilton (38) heeft bij het Formule 1-team van Mercedes een aflopend contract en het is nog maar de vraag of en wanneer hij deze gaat verlengen. Er klinken steeds meer geluiden dat Hamilton wacht met het zetten van zijn handtekening, totdat hij zeker weet dat Mercedes weer competitief is. Hierdoor wordt hij ook weer - onder meer door Simon Lazenby - gelinkt aan Ferrari.

Hamilton had gehoopt het rampseizoen van 2022 achter zich te kunnen laten, maar niets bleek minder waar. Het huidige Formule 1-seizoen begon met een flinke domper in Bahrein. De W14 is een auto met de nodige gebreken en dit zorgt nu al voor interne spanningen bij Mercedes. Ook Hamilton heeft zich al kritisch uitgelaten. Daarnaast heeft hij laten doorschemeren dat er in de winter niet naar hem is geluisterd bij de ontwikkeling van de nieuwe auto. Omdat de Brit een aflopend contract heeft bij Mercedes, klinken er steeds vaker geluiden dat hij ook andere opties gaat overwegen als de Zilverpijlen het lek niet snel boven krijgen.

Ferrari niet uitsluiten voor Hamilton als Mercedes zo blijft

In een eerder stadium lieten oud-Formule 1-coureur Jenson Button en Damon Hill al weten dat Hamilton zijn handtekening bij Mercedes nog niet heeft gezet, omdat hij zeker wil weten dat het team weer competitief gaat zijn. Soortgelijke geluiden klinken nu ook bij de vodcast (een podcast in videoformaat, red.) van Sky Sports, waar F1-presentator Simon Lazenby zegt dat Hamilton naar Ferrari gaat kijken als Mercedes niet competitief kan worden. "Hoe kun je een overstap naar Ferrari uitsluiten als Mercedes zo blijft?", zo vraagt Lazenby zich hardop af. Volgens de presentator wil Hamilton dusdanig graag die achtste wereldtitel, dat hij alle kansen om dit doel te bereiken al aangrijpen.

Hamilton "wanhopig op zoek" naar achtste wereldtitel

"Hij is zo wanhopig op zoek naar die achtste (titel, red.), dat als Ferrari erin slaagt om in het spoor te blijven van Red Bull...", zo vervolgt hij zijn verhaal. "Hij heeft zijn contract nog niet op papier laten zetten. Hij wacht zeker weten af hoe de auto van dit jaar aanvoelt." Dat Hamilton een bijzonder sterke band heeft met teambaas Toto Wolff, is volgens Lazenby geen reden om bij Mercedes te blijven.

"Ik denk dat de geweldige relatie met het team en Toto zal blijven bestaan, maar dat je ooit een overstap naar Ferrari niet kunt uitsluiten voor coureurs, want het is hun droom en hij (Hamilton, red.) heeft het al eens eerder gezegd (dat hij graag voor Ferrari zou rijden, red.)", aldus de presentator.

Aston Martin geen optie voor Hamilton

En een overstap naar Aston Martin als zij sterker blijken te zijn dan Mercedes? Wederom samen met Alonso - net als bij McLaren destijds? Geen optie, zo denken zowel Lazenby als analist Karun Chandhok. "Ik denk niet dat dat zal gebeuren", zo zegt laatstgenoemde. "Je gaat Lawrence (Stroll, red.) vertellen dat hij zijn zoon moet ontslaan. Succes daarmee."