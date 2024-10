In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de vooravond van het raceweekend in Brazilië kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo kan Helmut Marko met grote zekerheid aangeven dat Max Verstappen in Sao Paolo kan rekenen op een nieuwe power unit en dat heeft gevolgen voor de race op zondag. Johnny Herbert geeft tekst en uitleg over de straffen die zijn uitgedeeld in Mexico en de beschuldigingen van Jos Verstappen en Fernando Alonso sloeg de vorige mediadag in Mexico over, maar zal dat donderdag in Brazilië ook doen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 30 oktober.

Hill haalt uit naar 'gestoorde' Verstappen: 'Incapabel om eerlijk te racen'

Na de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen met name in Groot-Brittannië de grote boeman nadat hij Lando Norris meermaals naast de baan duwde en twintig seconden straf kreeg van de wedstrijdleiding. Damon Hill gaat nu nog een stapje verder en vraagt zich af of Verstappen überhaupt eerlijk kan racen. "Het is gewoon mogelijk om eerlijk te racen, maar ik weet niet zeker of Max Verstappen daar capabel genoeg voor is", zo opent Hill in de Sky Sports F1-podcast. De hele uitleg van Damon Hill lezen? Klik hier!

Tim Mayer, één van stewards in Mexico, blijkt zoon van medeoprichter McLaren

Er is natuurlijk veel te doen geweest rondom de buitenproportionele straf die Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico en ook de partijdigheid van de stewards werd flink in twijfel getrokken. Zeker nu blijkt dat één van de stewards in Mexico vrij dichtbij McLaren staat. Lezen wie Tim Mayer nu precies is en waarom hij is aangesteld als steward? Klik hier!

Alonso slaat ook donderdag in Brazilië over vanwege darminfectie

Nadat Fernando Alonso in Mexico de mediadag aan zich voorbij liet gaan, geldt dat ook voor de donderdag in Brazilië, zo meldt Aston Martin. De Spanjaard is nog niet helemaal uitbehandeld voor een opgelopen darminfectie, maar het raceweekend komt vooralsnog niet in gevaar. De volledige verklaring van Aston Martin lezen? Klik hier!

Steward Herbert reageert na aantijgingen vader Jos: "Zo is Max nu eenmaal"

Er is na afloop van de Grand Prix van Mexico en de ferme straf die Max Verstappen aan zijn broek kreeg een hoop te doen geweest om de stewards van dienst. Eén van die mannen, Johnny Herbert, doorbreekt nu de stilte en laat zich horen over het karakter van de drievoudig wereldkampioen. Lezen wat Johnny Herbert vertelt over de kritiek van Jos Verstappen? Klik hier!

Marko bevestigt motorwissel Verstappen: 'Gridstraf onvermijdelijk'

Dr. Helmut Marko kan er niet omheen en geeft in zijn column voor Speedweek aan dat Max Verstappen in Brazilië een nieuwe power unit aan zijn pool laat toevoegen en daarmee dus moet rekenen op een gridstraf. "Wanneer een Formule 1-motor een bepaald aantal kilometers heeft bereikt, is het vermogensverlies duidelijk merkbaar", zo opent Marko. De gehele uitleg van de adviseur van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

