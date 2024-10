Er is na afloop van de Grand Prix van Mexico en de ferme straf die Max Verstappen aan zijn broek kreeg een hoop te doen geweest om de stewards van dienst. Eén van die mannen, Johnny Herbert, doorbreekt nu de stilte en laat zich horen over het karakter van de drievoudig wereldkampioen.

De Grand Prix van Mexico werd weliswaar gewonnen door de uitstekende Carlos Sainz, na afloop wordt er toch weer het meest gepraat over kampioenschapsleider Verstappen. De Red Bull-rijder kwam vroeg in de race weer eens in gevecht met Norris en Verstappen had weinig trek om zijn titelrivaal gemakkelijk voorbij te laten gaan. Na een intens gevecht door meerdere bochten, waarbij beide coureurs meermaals buiten de baan vlogen, besloot de FIA dat het welletjes was geweest met het rijgedrag van Verstappen. De Limburger kreeg een straf van maar liefst twintig seconden aan zijn broek, een zeldzaamheid in de koningsklasse.

Kritiek van Jos

Na afloop was er bovendien veel te doen om de stewards van dienst, nadat vader Jos Verstappen in De Telegraaf insinueerde dat er sprake was van dubbele agenda's in het kamertje van de wedstrijdleiding: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei hij, waarmee hij onder meer leek te doelen op Herbert zelf, die net als Norris uit Groot-Brittannië komt en Tim Mayer, wiens vader medeoprichter is geweest van McLaren.

Karakter van Verstappen

Herbert weigert in gesprek met PlanetF1 echter om een slecht woord te spreken over Verstappen en waardeert juist het karakter van de Nederlander, die volgens hem altijd open en eerlijk is. "Zo is Max. Als hij hier vandaag was geweest, zou je een fantastisch gesprek met hem kunnen voeren. Hij is ontzettend spraakzaam. Hij staat altijd open om te praten over van alles en nog wat en je kan ontzettend goede gesprekken met hem voeren. Hij begrijpt het goed." Daarbij haalt hij het voorbeeld van Singapore aan: "Hij deed buiten zijn eigen persconferentie en dat soort dingen, maar dat is prima. Dat hoort nu eenmaal bij zijn karakter en karakter is iets dat we niet willen verliezen."

