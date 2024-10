Tim Mayer, één van stewards in Mexico, blijkt zoon van medeoprichter McLaren

Er is natuurlijk veel te doen geweest rondom de buitenproportionele straf die Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico en ook de partijdigheid van de stewards werd flink in twijfel getrokken. Zeker nu blijkt dat één van de stewards in Mexico vrij dichtbij McLaren staat.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Banden met McLaren

Verstappen zelf weigerde na afloop van de race om al te veel commentaar te geven op zijn eigen acties en de straf van de FIA, maar daaromheen zijn er natuurlijk genoeg fans en analisten die zich wél laten horen. Nu blijkt er weer het nodige te doen te zijn rondom de stewards die hem die gigantische straf gaven in Mexico. Terwijl één van deze mannen Johnny Herbert is, waarvan bekend is dat hij Brits is en niet altijd de grootste Verstappen-fan, blijkt nu één van de andere stewards Tim Mayer te zijn. Hij is de zoon van Teddy Mayer, die in de vroege jaren van het team van McLaren een belangrijke rol bij de oprichting gespeeld heeft.

Opmerkelijke situatie binnen de stewards van afgelopen weekend, waar één van de mannen die Max Verstappen zijn gigantische straf gaf, in de familie behoorlijk nauwe banden met McLaren blijkt te hebben! pic.twitter.com/91KxevK1nB — GPFans NL (@GPFansNL) October 30, 2024

Woorden van Jos

Iets dat ook pontificaal op de website van de FIA te lezen valt en ondanks de wellicht terechte straf van Verstappen tóch de nodige wenkbrauwen doet optrekken, gezien de straf in het voordeel was McLaren-coureur Norris, die met Verstappen voor de wereldtitel vecht. Het lijkt dan ook dat vader Jos Verstappen op hem doelt in de felle bewoordingen die hij eerder deze week gebruikte: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders."

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/5ce05922bba70c70a55b456cbd9d6ef66685dbea.jpg][Tim Mayer [Links op de foto]][2]}

