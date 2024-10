Twee Red Bull-coureurs kwamen elkaar tegen tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Liaw Lawson van zusterteam VCARB en Sergio Pérez hadden een vurig gevecht om P10 waarbij de laatstgenoemde schade opliep. 'Checo' vindt dat Lawson niet de juiste houding heeft voor de Formule 1.

Pérez moest de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez beginnen vanaf de achttiende stek, nadat hij in de kwalificatie al in Q1 was gestrand. Langzaam maar zeker kwam hij naar voren, totdat hij Lawson moest proberen in te halen voor het laatste puntje. Ze gingen zij-aan-zij door bocht 4, voordat er contact was in bocht 5. Pérez verloor 60 punten aan downforce, zo liet de energiedrankfabrikant na de race in Mexico weten, en viel terug naar de zeventiende plek na extra pitstops. "Wat is die idioot aan het doen? Gaat het niet helemaal goed met hem?", riep hij over de boardradio. Het was een teleurstellende thuisrace voor de populaire man uit Guadalajara.

Beide races verpest

"Ik had de inhaalactie gedaan in bocht 4 en toen reed hij buiten de baan. Vervolgens ging hij gewoon rechtdoor alsof er geen andere auto was", begon Pérez tegenover de aanwezige media in het Latijns-Amerikaanse land. "Ik denk dat hij het incident had kunnen voorkomen, maar hij [vocht] gewoon weer terug. Gelukkig zag ik hem nog en opende ik de deur voor hem, anders zou het een flinke crash zijn geweest. Het was onnodig. We hebben onze beide races verpest. Het was een beetje te veel van het goede. En hij krijgt niet eens penalty's. Hij deed hetzelfde met Fernando [Alonso in de Verenigde Staten] en hier met Franco [Colapinto] op het eind. Er zijn geen straffen, dus het is zijn schuld ook niet blijkbaar."

But Liam Lawson wasn't about to give up P10 without getting his elbows out! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ru42ZLwper — Formula 1 (@F1) October 28, 2024

Niet het juiste gedrag

Hij is er duidelijk over hoe zijn relatie met Lawson is. "Ik heb helemaal geen relatie met hem", vervolgde Pérez. "Ik vind, met de manier waarop hij in de Formule 1 is gekomen, dat hij niet de juiste houding er voor heeft. Hij mag wel wat nederiger zijn. Toen een tweevoudig wereldkampioen [Alonso] dingen tegen hem zei vorig weekend, heeft hij hem compleet genegeerd. Wanneer je in de Formule 1 komt, ben je natuurlijk heel gedreven, maar je moet ook respect laten zien, op én buiten het circuit. Ik vind niet dat hij het juiste gedrag toont. Volgens mij is hij een geweldige coureur, dus ik hoop dat hij ervan leert."

