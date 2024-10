Sergio Pérez maakte een absolute domper van een thuisrace mee. Hij werd strak laatste in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Red Bull Racing hint erop dat er consequenties komen voor de teamgenoot van Max Verstappen.

'Checo' strandde op de zaterdag al in Q1 en moest de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez daarom aanvangen vanaf de achttiende positie. Ondanks een tijdstraf van 5 seconden voor een valse start - zijn RB20 stond te ver naar voren in de gridbox - reed hij langzaam maar zeker naar voren. Hij kwam vervolgens Liam Lawson van het Red Bull-zusterteam tegen en probeerde de positie voor het laatste puntje af te pakken. Ze gingen zij-aan-zij door bochten 4 en 5, waarbij er even licht contact was wat de vloer van Pérez beschadigde. Hij maakte een extra stop voor mediums om daarna voor een derde keer binnen te komen voor nieuw softs in een poging de snelste ronde te rijden. Dat lukte echter niet en hij finishte op P17, alleen voor de drie uitvallers.

Christian Horner was na de kwalificatie al niet tevreden over de prestaties van Pérez. "Hij zegt het lastig te hebben in de remzones en bij het insturen. Het verschil in de rondetijden tussen de twee auto's is wel erg groot. Het is ontzettend teleurstellend voor hem, al helemaal voor zijn thuispubliek", vertelde de teambaas voor de microfoon van Viaplay.

Hoofdadviseur Helmut Marko bevestigde in aanloop naar Mexico al dat de toekomst van Pérez bij de energiedrankfabrikant alles behalve zeker is, ondanks dat hij een contract heeft voor 2025. "Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", zei hij bij F1-Insider.

Horner sluit zich inmiddels bij zijn collega aan. Op de vraag van Jenny Fryer van de Associated Press of Pérez dit seizoen nog mag afmaken, antwoordde de Brit: "Kijk, het gaat om prestaties in deze business. Er komt op een gegeven moment een punt waarop moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt."

