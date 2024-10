De FIA is tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad niet zuinig geweest met het uitdelen van tijdstraffen. Niet alleen Max Verstappen moest eraan geloven, maar ook Franco Colapinto die een dubbele penalty kreeg voor een crash met een andere Red Bull-coureur.

Carlos Sainz begon vanaf pole, verloor eventjes de leiding aan Verstappen, maar pakte hem weer terug na een safety car-periode om zo op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn tweede overwinning van het seizoen te pakken. Charles Leclerc kon er een één-twee van maken voor Ferrari, aangezien Verstappen en Lando Norris het met elkaar aan de stok hadden. De Nederlander duwde zijn rivaal buiten de baan in bocht 4 om het vervolgens in bocht 8 opnieuw te doen. Voor beide incidenten kreeg hij ieder een tijdstraf van 10 seconden en moest dus in totaal tenminste 20 seconden stilstaan in zijn pitbox. Verstappen heeft ook nog twee strafpunten gekregen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wil 'even zitten' met Lawson na middelvinger richting Pérez in Grand Prix van Mexico

Eerste strafpunten voor Williams-coureur

De stewards waren ook na de race nog druk bezig. In de slotfase van de Mexicaanse wedstrijd streden Colapinto en Liam Lawson om de twaalfde positie. Ze gingen zij-aan-zij door de eerste bocht en raakten elkaar in de tweede bocht. De Nieuw-Zeelander mocht bij Red Bull-zusterteam VCARB een nieuwe voorvleugel ophalen en zou niet verder komen dan P16.

Colapinto kreeg diep in de nacht Nederlandse tijd door de FIA een tijdstraf van 10 seconden opgelegd evenals twee strafpunten. De Argentijnse rookie, die bij Williams invalt voor ontslagen Logan Sargeant, werd als verantwoordelijke aangewezen voor de crash. "Beide auto's reden op een gecomprimeerde lijn richting bocht 2, vooral Colapinto", verklaarden de stewards. "Lawson gaf Colapinto ruimte bij de apex van bocht 2, maar Colapinto bleef op het gas waardoor hij wijd ging bij het uitkomen van bocht 2 en een botsing veroorzaakte met de voorvleugel van Lawson." Ondanks de extra 10 seconden aan zijn broek, is de Williams-coureur geen plek kwijtgeraakt en dus blijft hij op P12 staan tussen Lance Stroll en Esteban Ocon.

Gerelateerd