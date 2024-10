Sergio Pérez en Liam Lawson hadden het met elkaar aan de stok tijdens de Grand Prix van Mexico. Laatstgenoemde stak op een gegeven moment zelfs zijn middelvinger op naar de Red Bull Racing-coureur. Helmut Marko denkt dat het tijd is voor een goed gesprek.

Na een vergooide kwalificatie ving Sergio Pérez zijn thuisrace in Mexico aan vanuit de achterhoede. Na een goede start - waar de routinier uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden voor zou krijgen - leken punten tot de mogelijkheden te behoren, en in de negentiende ronde raakte Pérez verwikkeld in gevecht met Visa Cash App RB-coureur Liam Lawson voor de tiende positie. Lawson voerde een opvallend felle verdediging en raakte de sidepod van zijn Red Bull-college, terwijl hij zich een weg door bocht vier en vijf probeerde te wurmen.

Verkeerde instelling volgens Pérez

Pérez was niet onder de indruk van het verdedigende werk en stelde na afloop van de race zelfs dat Lawson de "verkeerde instelling" heeft voor de Formule 1, en dat hij zich wat "nederiger" op moet stellen. De vervanger van Daniel Ricciardo was op zijn beurt echter ook niet onder de indruk van de Mexicaan. Zo stak hij vanuit de cockpit zijn middelvinger op naar de 34-jarige coureur. Lawson dingt mee om een Red Bull-zitje in 2025 of 2026, maar lijkt hier geen punten mee gescoord te hebben.

Op het matje geroepen

"Hij [Pérez] had een botsing met Lawson, waardoor zijn auto beschadigd raakte", vertelt Helmut Marko voor de camera van Viaplay. "Het was voor allebei de Red Bull-teams geen goed weekend." Yuki Tsunoda kwam niet door de eerste bocht, terwijl Max Verstappen na een tijdstraf van twintig seconden zesde werd. "Sergio was erg boos op Lawson, dus ik denk dat we even moeten gaan zitten. Lawson is een goeie racer, lastig om in te halen. Maar dit zou binnen zusterteams niet moeten gebeuren. Er moet meer respect zijn."

