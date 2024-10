Carlos Sainz won zondag de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, maar het verhaal van de race was vooral dat Ferrari toesloeg in het kampioenschap bij de constructeurs en Max Verstappen en Red Bull Racing een klap te verwerken kregen in de stand bij de coureurs. De stand van zaken na de twintigste race van 2024.

Sainz won de race door, nadat hij bij de start was ingehaald door Verstappen, net na het einde van de safety car Verstappen weer in te halen en niet meer om te kijken. Norris werd dus tweede, voor Leclerc. De andere coureurs die punten scoorden: Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Pierre Gasly.

Artikel gaat verder onder video

Stand coureurs

Bij de coureurs is Norris acht punten ingelopen op Verstappen door zijn tweede plaats. Het verschil tussen de twee coureurs met nog vier races en twee sprintraces te gaan is nu 47 punten. Leclerc loopt verder uit op Oscar Piastri, die op zijn beurt weer Sainz in ziet lopen in gevecht om P4. Lewis Hamilton en George Russell scoren punten, maar zien Sainz verder uitlopen. Magnussen schuift op naar P13.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 362 punten 2. Lando Norris 315 punten 3. Charles Leclerc 291 punten 4. Oscar Piastri 251 punten 5. Carlos Sainz 240 punten 6. Lewis Hamilton 189 punten 7. George Russell 177 punten 8. Sergio Pérez 150 punten 9. Fernando Alonso 62 punten 10. Nico Hülkenberg 31 punten 11. Lance Stroll 24 punten 12. Yuki Tsunoda 22 punten 13. Kevin Magnussen 14 punten 14. Alexander Albon 12 punten 15. Daniel Ricciardo 12 punten 16. Pierre Gasly 9 punten 17. Oliver Bearman 7 punten 18. Franco Colapinto 5 punten 19. Esteban Ocon 5 punten 20. Liam Lawson 2 punten 21. Zhou Guanyu 0 punten 22. Logan Sargeant 0 punten 23. Valtteri Bottas 0 punten

OOK INTERESSANT: Leclerc wint Grand Prix in Austin na ware titanenstrijd tussen Verstappen en Norris

Stand constructeurs

Bij de constructeurs scoorde Ferrari 41 punten dit weekend, waardoor het nu over Red Bull Racing is gegaan en tweede staat. Het Italiaanse team liep negentien punten in dit weekend op McLaren. Haas scoorde acht punten en staat nu stevig op de zesde plaats. Alpine was het andere team dat nog een puntje scoorde dit weekend. Geen punten voor Aston Martin, Visa Cash App RB, Williams en Kick Sauber.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 566 punten 2. Ferrari 537 punten 3. Red Bull Racing 512 punten 4. Mercedes 366 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. Haas 46 punten 7. VCARB 36 punten 8. Williams 17 punten 9. Alpine 14 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd