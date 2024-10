In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vijf dagen na de veelbesproken race op het Circuit of the Americas was het alweer tijd voor de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Alexander Albon knalde tegen Ollie Bearman aan in de eerste sessie en moest de volledige tweede training missen vanwege de schade. George Russell maakte vervolgens een zware crash mee in VT2. Wie ook weinig kilometers kon maken, was Max Verstappen. De Honda-power unit achterin zijn Red Bull wil totaal niet meewerken op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Carlos Sainz sloot de vrijdag als allersnelste af voor Oscar Piastri en de verrassend sterke Yuki Tsunoda. Verder blikken we terug op het protest van McLaren na het controversiële gevecht tussen Lando Norris en Verstappen, de cruciale upgrades voor de McLaren, een onderzoek van de EU naar de afwijzing van Andretti en een bevestiging van een Red Bull-test voor Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen noemt de Formule 1 overgereguleerd: "Iedere keer hetzelfde liedje"

Max Verstappen noemt de Formule 1 "overgereguleerd" en laat vanuit Mexico optekenen dat de sport bijna op een punt is beland waarop je het regelboek met je mee de auto in moet nemen. "Met de jaren is dat boek aanzienlijk dikker geworden", zei de Red Bull-coureur tegenover de aanwezige media in het Latijns-Amerikaanse land. "Het is echt overgereguleerd, maar ik zie ook wel in dat als we regels schrappen en er weer wat voorvalt, iedereen roept: 'We hebben meer regels nodig! We moeten streng optreden.' Toen er minder regels waren in het verleden, gebeurde dat ook. 'We moeten hard optreden tegen dit en dat.' Het is iedere keer hetzelfde liedje." Hij liet in Singapore ook al weten dat al het gedoe naast de baan een grote rol speelt bij zijn toekomst in de Formule 1. Lees hier het hele artikel over de rel tussen Max Verstappen en de Formule 1.

McLaren zet de aanval vol in op Red Bull en Verstappen met gloednieuwe vloer

McLaren heeft een nieuwe vloer meegenomen naar de Grand Prix van Mexico-Stad. Deze was al af voor de race op het Circuit of the Americas, maar besloot deze niet in te zetten. "We gaan niet iets te vroeg proberen af te leveren. We staan er namelijk goed voor in het kampioenschap. Wat we dus niet willen doen, is het team in verwarring brengen met resultaten van [nieuwe] onderdelen die we meenemen. Daarom wachten we en nemen we ze alleen mee, wanneer ze echt klaar zijn", legde Neil Houldey, technisch directeur van de engineering-afdeling van McLaren, vorige week uit tegenover Autosport. Die vloer lijkt dus wel af te zijn voor het evenement op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het team uit Woking beschrijft het als "hevig herzien met geometrische veranderingen op alle gebieden". Het moet zorgen voor "een toename van de aerodynamische belasting in alle omstandigheden". Lees hier het hele artikel over de nieuwe upgrades voor de McLaren MCL38.

Verstappen grapt over straf Norris: "Ik heb denk ik het verkeerde paspoort"

Zoals inmiddels alom bekend is Max Verstappen nogal actief als simracer voor Team Redline, zowel competitief als voor de lol. Tijdens een stream op Twitch worden de regels van de race, die op het punt staat om te beginnen, uitgelegd. Verstappen kan het niet laten om daarop in te haken. "We moeten ons aan de regels houden, net zoals we dat doen in F1." De presentator van de stream gaat vervolgens door. "Net zoals hoe je dat deed in de Verenigde Staten. Iedereen heeft het over dat je geen straf kreeg." Verstappen weet wel hoe dat komt. "Ik heb de oplossing denk ik wel gevonden: ik heb het verkeerde paspoort." De Nederlander verwijst naar het Britse paspoort dat George Russell - die ook een straf kreeg in Austin - en Norris hebben. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die grapt over de tijdstraf van Lando Norris

Europees Parlement eist onderzoek naar afwijzing Andretti: "F1 vormt een kartel"

Het Europees Parlement, de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie, wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de afwijzing van Andretti Global door Formula One Group (FOG). Ze vrezen dat de Formule 1 onder leiding van Liberty Media een kartel aan het vormen is en trekt de sportiviteit van het wereldkampioenschap in twijfel. "Het feit dat de Formula One Group de toetreding van Andretti tot de Formule 1 heeft afgewezen, ondanks dat het team goedkeuring van de FIA ​​had, zou kunnen duiden op een fundamenteel belangenconflict", legde de Duitse AfD-politica Christine Anderson uit. "Bestaande teams vormen mogelijk een de facto kartel dat systematisch nieuwe deelnemers uitsluit om hun inkomsten en marktwaarde te beschermen. Deze praktijk zou de concurrentie in de Europese autosport aanzienlijk kunnen verstoren. De kwestie van Williams illustreert het probleem, waarbij financiële problemen tijdens de COVID-19-crisis ervoor zorgden dat het lang bestaande bedrijf verkocht moest worden en de familie Williams al haar aandelen moest opgeven. De hoge waardes van de teams die voortvloeiden uit de marktuitsluiting maken het voor innovatieve particuliere ondernemers - denk daarbij aan Eddie Jordan of Ross Brawn - praktisch onmogelijk om de Formule 1 in te komen of bestaande teams over te nemen." Lees hier het hele artikel over de Formule 1 dat onder vuur ligt van de EU na Andretti niet te hebben toegelaten.

Red Bull Racing bevestigt Tsunoda voor F1-eindejaarstest in Abu Dhabi

Yuki Tsunoda mag in december voor het eerst plaatsnemen achter het stuur van een huidige generatie Red Bull Racing-bolide. De VCARB-coureur is door teambaas Christian Horner bevestigd voor de test die na afloop van het F1-seizoen wordt gehouden in Abu Dhabi. "Yuki maakt deel uit van ons juniorteam, en dit is iets waar we het met Honda over hebben gehad. Hij gaat de bandentest doen, nadat het seizoen is afgelopen, en het is iets waar we al een tijdje geleden overeen zijn gekomen. Het zal opnieuw een goede kans voor hem zijn, om de mogelijkheid te hebben met de engineers van Red Bull Racing samen te werken. En dan kunnen we zien hoe hij presteert in een auto van Red Bull Racing." Lees hier het hele artikel over de allereerste RB20-test voor Yuki Tsunoda.

McLaren vraagt right of review aan bij de FIA voor tijdstraf Norris

Het Formule 1-team van McLaren heeft een right of review aangevraagd voor de tijdstraf van Lando Norris in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ze legden zich in eerste instantie neer bij de straf, maar in aanloop naar de race in Mexico-Stad is men van gedachten veranderd. De Britse renstal heeft een right of review aangevraagd bij de FIA, wat inhoudt dat McLaren wil dat de wedstrijdleiding opnieuw gaat kijken naar het incident, en gaat heroverwegen of een straf terecht is. Om een dergelijk proces in gang te zetten, moet McLaren echter eerst bewijs aanleveren waaruit blijkt dat er een "significant en relevant nieuw element aanwezig is, dat niet beschikbaar was voor de aanvragende partij op het moment dat de beslissing werd genomen." Een videogesprek tussen de FIA en McLaren vond plaats om 22:30 uur Nederlandse tijd, maar er is nog geen uitspraak gedaan. Lees hier het hele artikel over het protest van McLaren na het controversiële gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen.

Gerelateerd