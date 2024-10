Een paar dagen na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is het alweer tijd voor de wedstrijd in Mexico-Stad. McLaren zet de aanval vol in op Red Bull Racing en Max Verstappen op het gebied van de ontwikkeling van de auto en neemt een nieuwe vloer mee.

De nieuwe vloer voor de MCL38-bolide was al af voor de race op het Circuit of the Americas, maar besloot deze niet in te zetten. "We gaan niet iets te vroeg proberen af te leveren. We staan er namelijk goed voor in het kampioenschap. Wat we dus niet willen doen, is het team in verwarring brengen met resultaten van [nieuwe] onderdelen die we meenemen. Daarom wachten we en nemen we ze alleen mee, wanneer ze echt klaar zijn", legde Neil Houldey, technisch directeur van de engineering-afdeling van McLaren, afgelopen weekend uit tegenover Autosport. Die vloer lijkt dus af te zijn voor het evenement op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het team uit Woking beschrijft het als "hevig herzien met geometrische veranderingen op alle gebieden". Het moet zorgen voor "een toename van de aerodynamische belasting in alle omstandigheden".

Koeling

De auto's van Lando Norris en Oscar Piastri zullen naast een nieuwe vloer ook een andere engine cover hebben met meer koelingslouvres. De hoofdstad van Mexico ligt namelijk op ruim twee kilometer boven zeeniveau, waardoor de lucht ijler is en de power unit minder zuurstof krijgt. Andere teams dan McLaren hebben overigens ook niet stilgezeten in aanloop naar de race in het Latijns-Amerikaanse land.

Red Bull heeft speciaal voor Mexico een andere engine cover en vergrote inlaten voor de remmen, maar daar is het verder bij gebleven. Ferrari heeft alleen de koelingslouvres toegevoegd. Naast de louvres heeft de VCARB van Liam Lawson en Yuki Tsunoda ook een andere engine cover om de power unit meer lucht te geven, maar het zusterteam van Red Bull zal daarbij nog gebruikmaken van aangepaste randen van de vloer die voor een betere luchtstroom en iets meer downforce moeten zorgen. Williams heeft naast de engine cover een nieuwe beam wing ontwikkeld om de drag op het lange rechte stuk te verminderen.

Mercedes, Aston Martin, Haas, Alpine en Kick Sauber hebben helemaal niks veranderd en zullen dus met dezelfde specificatie auto rijden als in Texas.

