Yuki Tsunoda mag in december voor het eerst plaatsnemen achter het stuur van een huidige generatie Red Bull Racing-bolide. De VCARB-coureur is door teambaas Christian Horner bevestigd voor de test die na afloop van het F1-seizoen wordt gehouden in Abu Dhabi.

De 24-jarige Japanner zit alweer in zijn vierde jaar bij het zusterteam van Red Bull. Eerst werd hij gezien als de driftige, scheldende jongeling, maar hij is gauw uitgegroeid tot een solide, puntenscorende coureur. Nyck de Vries en Daniel Ricciardo moesten allebei hun koffers pakken, omdat ze Tsunoda niet konden bijhouden in het klassement en sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorige week heeft hij Liam Lawson als ploegmaat. Hij droomde al heel lang van een test bij het hoofdteam van Red Bull en in december komt die droom eindelijk uit. Er wordt een extra bandentest gehouden op het Yas Marina Circuit ter voorbereiding op de nieuwe compounds van 2025 en de energiedrankfabrikant heeft besloten Tsunoda daarvoor in te zetten.

Steun van Honda

Honda heeft ervoor gestreden om Tsunoda in de RB20 te krijgen. "Wij geloven dat hij het talent heeft", zei Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe tegenover Motorsport.com, hopend dat de coureur die ze al sinds 2016 steunen, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen kan worden op de plaats van Sergio Pérez. "Natuurlijk zijn de rijdersbeslissingen een zaak voor de teams, maar als partner hebben we er sterk op aangedrongen dat Tsunoda de kans krijgt om in een Red Bull-auto te rijden en te testen. We willen hem op zijn minst de kans geven om te laten zien wat hij kan."

Goede kans

Horner heeft Tsunoda nu bevestigd voor die test. "Yuki maakt deel uit van ons juniorteam, en dit is iets waar we het met Honda over hebben gehad. Hij gaat de bandentest doen, nadat het seizoen is afgelopen, en het is iets waar we al een tijdje geleden overeen zijn gekomen. Het zal opnieuw een goede kans voor hem zijn, om de mogelijkheid te hebben met de engineers van Red Bull Racing samen te werken. En dan kunnen we zien hoe hij presteert in een auto van Red Bull Racing."

