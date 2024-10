Max Verstappen en Lando Norris beleefden samen in de Verenigde Staten natuurlijk het meest besproken moment en met name de straf en het feit dat Verstappen aan het klagen was werden veel besproken in de media. De Nederlander moet lachen om de berichten in vooral de Britse media en haalt zijn schouders op.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden. Richting het einde van de race leek het Norris tóch te lukken om Verstappen eindelijk te passeren.

Stuk sneller

De feeststemming was echter van korte duur, want Norris kreeg een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek wegens het buiten de baan inhalen van Verstappen. Een controversiële beslissing van de FIA, daar waar Verstappen toch ook met vier wielen buiten de baan ging. Verstappen blikt een paar dagen na het gevecht terug voor de camera van Viaplay: "Ik had ten eerste niet verwacht dat ik hem achter me kon houden, want ze waren een stuk sneller en wij hadden geen grip aan de voorkant. Maar uiteindelijk hebben we er alles aan gedaan en zijn we ervoor gefinisht met die penalty. Dus op dat gebied mogen we niet klagen natuurlijk"

Verkeerde paspoort

Met name in Groot-Brittannië werd er verontwaardigd gereageerd op de straf en het feit dat Verstappen zijn beklag deed over Norris zijn acties. Aan de andere kant van de Noordzee wordt de Nederlander juist als de boeman gezien, iets waar hij zelf zijn schouders over ophaalt. Hem wordt gevraagd of hij graag een verandering in de regels wil zien: "Nee, maar ik heb het verkeerde paspoort. Uit het verkeerde land. Ik heb het verkeerde paspoort, op het gebied van klagen." Gevraagd of hij dan op Groot-Brittannië doelt, reageert hij duidelijk: "Ja. Op dat gebied wel. Ik ben heel blij met mijn paspoort, maar op dat gebied had ik liever een ander paspoort moeten hebben, blijkbaar."

