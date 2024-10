Max Verstappen noemt de Formule 1 "overgereguleerd" en laat vanuit Mexico optekenen dat de sport bijna op een punt is beland waarop je het regelboek met je mee de auto in moet nemen.

Max Verstappen speelde tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten opnieuw een hoofdrol in de zoveelste controverse van het seizoen. Waar de drievoudig wereldkampioen in Singapore een taakstraf kreeg vanwege zijn taalgebruik, werd hem in Texas juist géén straf opgelegd, maar ook dat heeft weer voor tal van meningen gezorgd. In de slotfase van de race was Verstappen verwikkeld in een gevecht om de derde plaats met Lando Norris, waarbij de McLaren-coureur met nog een aantal ronden te gaan, naast de baan buitenom aan Verstappen voorbij ging.

Tijdstraf Norris in de VS

Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, maar het voorval heeft analisten en experts verdeeld. Verstappen kwam namelijk dusdanig hard op de bocht af, dat hij zelf ook de bocht niet haalde en buiten de baan raakte, waardoor je zou kunnen pleiten dat Norris van de baan werd geduwd. Een coureur buiten de baan duwen levert doorgaans ook een tijdstraf van vijf seconden op. De kritiek vanuit zowel McLaren als analisten is dan ook gericht aan de stewards. Of beide coureurs hadden een straf moeten krijgen, of de wedstrijdleiding had het door de vingers moeten zien, omdat er gewoon lekker hard werd geracet. McLaren heeft inmiddels een right of review aangevraagd.

Formule 1 overgereguleerd

Verstappen is er op zijn beurt een beetje klaar mee dat er altijd wel wat aan de hand is: "We zijn bijna op een punt waarop je altijd het regelboek bij je moet hebben in de auto", klinkt het tegenover de aanwezige media in Mexico. "Met de jaren is dat boek aanzienlijk dikker geworden. Het is echt overgereguleerd, maar ik zie ook wel in dat als we regels schrappen en er weer wat voorvalt, iedereen roept: 'We hebben meer regels nodig! We moeten streng optreden.' Toen er minder regels waren in het verleden, gebeurde dat ook. 'We moeten hard optreden tegen dit en dat.' Het is iedere keer hetzelfde liedje." De Limburger liet in Singapore ook al weten dat al het gedoe naast de baan een grote rol speelt bij zijn toekomst in de Formule 1.

