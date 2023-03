Verstappen 'denkt serieus na' over pensioen, 'Ferrari dreigt kopstuk te verliezen' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is inmiddels weer raceweek en dus kunnen we langzaam maar zeker toeleven richting de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de tweede race van het seizoen. Ondertussen gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat rondom de Formule 1, zo was het Max Verstappen die nog maar eens aangaf serieus na te denken over zijn toekomst na 2028, wanneer zijn contract bij Red Bull Racing ten einde loopt. Aan de andere kant zijn er zorgen bij Ferrari, waar men kopstuk Laurent Mekies dreigt te verliezen.

Is het tijdperk van Marko bij Red Bull Racing ten einde?

Achter de schermen bij Red Bull Racing zou het rommelen rondom de positie van Helmut Marko. De 79-jarige adviseur heeft zich sinds de oprichting van het team bemoeit met de race-activiteiten, maar sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz, lijkt ook Marko zich steeds minder thuis te voelen bij het team, zo meldt The Race. In de wandelgangen gaat het gerucht dat Oliver Mintzlaff minder met autosport zou hebben dan Mateschitz en Marko heeft zich in de voorbije weken dan ook vilein geuit over de nieuwe directeur. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over mogelijk pensioen na 2028: "Ik denk er serieus over na"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen onthult dat hij een heleboel plannen heeft bedacht voor de periode nadat hij uit de Formule 1 stapt. Het contract van de Nederlander loopt tot einde van 2028 en de titelhouder heeft al vaker aangegeven dat het niet zeker is of hij na die periode nog in de koningsklasse te bewonderen is. Het is geen geheim dat Verstappen naast zijn bezigheden in de Formule 1, ook geregeld op de simulator zit en op een hoog niveau meedoet in de Esports. Naast dat Verstappen zijn doelen in de koningsklasse heeft behaald, is ook het aantal races een argument om er in de toekomst mee te stoppen. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari-kopstuk Mekies ontevreden en wil team verlaten'

Ferrari-racedirecteur en assistent teambaas Laurent Mekies is de volgende die nadenkt over een vertrek bij het team uit Maranello. Hoewel teambaas Frédéric Vasseur zeer tevreden is over Mekies, zou vooral de aanwezigheid van CEO Benedict Vigna ten grondslag liggen aan de beslissing van de Fransman. Volgens Formu1a.uno heeft Mekies zijn intenties uitgesproken om Ferrari te verlaten, maar heeft het team het contractueel zo dichtgetimmerd, dat de Fransman zonder boete niet weg kan gaan. Naar verluidt heeft Mekies al de interesse gewekt van Alpine, de FIA, maar ook van Liberty Media, maar moet de Fransman dus eerst onder zijn deal bij het Italiaanse team uitkomen. Meer lezen? Klik hier!

Schiff schaalt Alonso hoger in dan Verstappen en Hamilton: "Een stuk volwassener"

De Formule 1 heeft anno 2023 drie meervoudig wereldkampioenen op de grid: Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Alle drie de heren worden beschouwd als de meest sterke coureurs op de grid en Sky Sports-analist Naomi Schiff rangschikt de heren in het geval dat iedereen gelijk materiaal zou hebben. Ze gaat tijdens de podcast van het Britse medium in op de vraag wie zij naar voren ziet komen wanneer alle drie de coureurs hetzelfde materiaal tot de beschikking zouden hebben en haar antwoord is vrij opmerkelijk. Meer lezen? Klik hier!

Marko maakt geen keuze tussen Verstappen en Pérez: 'Max is niet onze nummer één'

Sergio Pérez lijkt over het algemeen de tweede plek bij het team van Red Bull Racing in te nemen, al wil de Mexicaan daar zelf over het algemeen niks van weten. Ook Helmut Marko weigert om in de media een eerste man naar voren te schuiven en hij complimenteert de man uit Guadalajara voor zijn niveau over de afgelopen twee jaar. Volgens Marko is er op dit moment totaal geen sprake van een nummer één en nummer twee binnen het team, zo legt hij uit tegenover Sport.de. Meer lezen? Klik hier!