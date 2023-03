Remy Ramjiawan

Regerend wereldkampioen Max Verstappen onthult dat hij een heleboel plannen heeft bedacht voor de periode nadat hij uit de Formule 1 stapt. Het contract van de Nederlander loopt tot einde van 2028 en de titelhouder heeft al vaker aangegeven dat het niet zeker is of hij na die periode nog in de koningsklasse te bewonderen is.

De 25-jarige Verstappen zal in 2028 nog steeds over de leeftijd beschikken om competitief te racen in de Formule 1, maar of de motivatie er dan nog is, dat is de vraag. Hoewel het tijdperk Verstappen nu twee jaar onderweg is, is de Nederlander in 2023 begonnen aan zijn negende jaar in de sport en heeft hij inmiddels zijn doelen bereikt. Verstappen gaf zelf al aan na het behalen van de eerste titel, dat alles daarna een bonus zou zijn.

Activiteiten buiten F1 om

Het is geen geheim dat Verstappen naast zijn bezigheden in de Formule 1, ook geregeld op de simulator zit en op een hoog niveau meedoet in de Esports. Met Team Redline doet de Nederlander dan ook geregeld mee aan virtuele races zoals bijvoorbeeld de virtuele 24 uur van Le Mans. Naast dat Verstappen zijn doelen in de koningsklasse heeft behaald, is ook het aantal races een argument om er in de toekomst mee te stoppen, zo vertelt hij bij Si.com. "Ja, ik denk er serieus over na", zo vertelt hij over een mogelijk pensioen.

Beste jaren

"Ik weet dat ik veel geluk heb met het besturen van een Formule 1-auto. Ik kan doen wat ik wil, maar op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Ik heb al veel plannen voor wat ik wil doen. Het gaat ook om de kwaliteit van het leven. Er zijn andere dingen in het leven naast de Formule 1. Ik heb een contract tot 2028 en daarna zie ik wel weer", zo legt hij uit. Het lange-afstandsracen trekt ook aan Verstappen en mocht hij dat gaan doen, dan wil hij dat wel op de toppen van zijn kunnen uitvoeren. "Ik wil mijn beste jaren fysiek niet alleen in de Formule 1 doorbrengen. Met het aantal races dat zich vermenigvuldigt, is 23 of 24 per jaar veel te veel", aldus de tweevoudig kampioen.