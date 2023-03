Is het tijdperk van Marko bij Red Bull Racing ten einde?

Remy Ramjiawan

Achter de schermen bij Red Bull Racing zou het rommelen rondom de positie van Helmut Marko. De 79-jarige adviseur heeft zich sinds de oprichting van het team bemoeit met de race-activiteiten, maar sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz, lijkt ook Marko zich steeds minder thuis te voelen bij het team, zo meldt The Race.

Red Bull is sinds 2005 actief in de koningsklasse, nadat Mateschitz het team van Jaguar overkocht. Christian Horner werd op het project gezet en is nog altijd de teambaas van de Oostenrijkse formatie. Marko en Mateschitz belde elkaar altijd wel na een race om de vooruitgang te bespreken, maar sinds het overlijden van de oprichter is Oliver Mintzlaff de verantwoordelijke voor alle race-activiteiten en Marko zou botsen met de nieuwe directeur.

'Vriendschappelijke band is weg'

In de wandelgangen gaat het gerucht dat Mintzlaff minder met autosport zou hebben dan Mateschitz en Marko heeft zich in de voorbije weken dan ook vilein geuit over de nieuwe directeur. "Het is niet meer zo dat ik na elke training en race bel met een verslag. De directe, persoonlijke, vriendschappelijke relatie is er niet meer", zo vertelde de adviseur van Red Bull. Daarnaast twijfelt hij aan de slagkracht van Mintzlaff, een kwaliteit waar Red Bull juist om bekend stond. "We hebben elkaar twee keer ontmoet. Hij heeft wat inzicht gekregen. Hoe goed hij zal reageren op onze ideeën valt nog te bezien. Red Bull Racing is altijd heel autonoom geweest."

Sergio Pérez & Max Verstappen

Rol van Marko

Marko rapporteerde in het verleden direct aan Mateschitz en nu dat is veranderd, lijkt ook de rol van Marko te zijn uitgespeeld. Over zusterteam AlphaTauri kwamen afgelopen maanden verkoopgeruchten naar buiten en het lijkt er dus op dat Red Bull onder het bewind van Mintzlaff een ander koers gaat varen. Of Marko daar nog bij past, dat zal de toekomst uitwijzen. Wel heeft de Oostenrijker zich openlijk geuit over zijn toekomst en ook dat is nog niet eerder gebeurd. "Ik ben een vrij mens, ik kan elk moment stoppen als ik er geen plezier meer in heb. We zullen zien hoe de toekomst verloopt", aldus Marko.