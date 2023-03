Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 16:29

De Formule 1 heeft anno 2023 drie meervoudig wereldkampioenen op de grid: Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Alle drie de heren worden beschouwd als de meest sterke coureurs op de grid en Sky Sports-analist Naomi Schiff rangschikt de heren in het geval dat iedereen gelijk materiaal zou hebben.

Met het vertrek van Sebastian Vettel en het binnenhalen van de titel door Verstappen in 2022 heeft de Formule 1 ook dit seizoen weer drie meervoudig wereldkampioenen op de grid. Zoals bekend wist Hamilton zeven keer de titel voor zich op te eisen, terwijl Verstappen en Alonso het moeten doen met twee wereldkampioenschappen. Dit seizoen lijkt de Spanjaard in ieder geval eindelijk weer over een auto te beschikken die mee kan doen om de serieuze plekken en prijzen en dat zorgt onder een hoop fans voor een hoop enthousiasme rondom Alonso. Zeker na zijn derde stek in Bahrein.

Artikel gaat verder onder video

Opvallende keuze

Sky Sports-analist Schiff gaat tijdens de podcast van het Britse medium in op de vraag wie zij naar voren ziet komen wanneer alle drie de coureurs hetzelfde materiaal tot de beschikking zouden hebben en haar antwoord is vrij opmerkelijk. "Max is één van de topcoureurs en voor Lewis geldt het zelfde. Maar ik weet het niet. Ik heb terwijl ik opgroeide altijd opgekeken tegen Lewis en terwijl ik opgroeide op de kartcircuits met Max, wist ik altijd dat Max alles zou gaan winnen. Toch denk ik dat Fernando ze zou aftroeven. Hij is een stuk volwassener", claimt de presentatrice.

Drie stappen vooruit

Ze legt haar keuze uit: "Hij zit er al zo lang bij. Zelfs vorig jaar kon je in de Alpine zien dat er momenten waren waarop hij het absoluut maximale uit de auto wist te halen. Tijdens gevechten op de baan weet hij altijd precies waar hij zijn auto neer moet zetten. In mijn ideale wereld zou ik het geweldig vinden om ze alle drie in één team te zien en te zien wie er boven komt drijven." Ze krijgt de vraag waarom Alonso bij haar bovenaan staat. "Hij is het type gast waar je geen potje schaken tegen wil spelen. Hij is je altijd drie stappen voor. Dat geldt ook voor alles waar hij over nadenkt wanneer hij in de auto zit."