Maandag 13 maart 2023 14:40

Ferrari-racedirecteur en assistent teambaas Laurent Mekies is de volgende die nadenkt over een vertrek bij het team uit Maranello. Hoewel teambaas Frédéric Vasseur zeer tevreden is over Mekies, zou vooral de aanwezigheid van CEO Benedict Vigna ten grondslag liggen aan de beslissing van de Fransman.

Mekies verliet in 2014 Scuderia Toro Rosso (AlphaTauri) om aan de slag te gaan als veiligheidsdirecteur bij de FIA en werd in 2017 benoemd tot adjunct-racedirecteur van de koningsklasse. In 2018 klopte Ferrari aan en stapte de Fransman over naar de Scuderia in de rol van sportief directeur en in januari 2021 zette toenmalig teambaas Mattia Binotto Mekies vaak in als plaatsvervangend teambaas en racedirecteur van de renstal.

Onrustig bij Ferrari

Op sportief gebied gaat het nog niet voor de wind voor het team uit Maranello. De Grand Prix van Bahrein liet zien dat de SF-23 nog tekort komt op de RB19 van Red Bull Racing en de uitvalbeurt van Charles Leclerc was ook pijnlijk voor het Italiaanse team. Achter de schermen is het ook onrustig want teambaas Vasseur zou volgens de Italiaanse pers overhoop liggen met CEO Vigna. Laatstgenoemde zou zich bemoeien met de dagelijkste gang van zaken en dat kan rekenen op veel ontevreden gezichten.

Benedict Vigna

Mekies heeft aanbiedingen op zak

Volgens Formu1a.uno heeft Mekies zijn intenties uitgesproken om Ferrari te verlaten, maar heeft het team het contractueel zo dichtgetimmerd, dat de Fransman zonder boete niet weg kan gaan. Naar verluidt heeft Mekies al de interesse gewekt van Alpine, de FIA, maar ook van Liberty Media, maar moet de Fransman dus eerst onder zijn deal bij het Italiaanse team uitkomen.

Vasseur zou zijn voor een behoudt van Mekies, maar de racedirecteur heeft moeite met de huidige gang van zaken en vooral de flinke vinger in de pap van CEO Vigna. Mekies zou namelijk willen rapporteren aan Vasseur, maar moet dat nu ook aan de CEO doen en dat zorgt ervoor dat het team meerdere kapiteinen op het schip heeft en daar wil de Fransman niet langer onderdeel van zijn.