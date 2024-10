De definitieve startopstelling voor de Sprint van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten bleek toch niet definitief. Nadat de FIA de grid had gedeeld, is er toch nog een wijziging aangebracht. Alexander Albon moet namelijk vanuit de pitstraat beginnen.

Max Verstappen was het snelst tijdens de sprintkwalificatie en dus mag hij de verkorte race van 19 ronden vanaf de pole position aanvangen. De kampioenschapsleider wordt op de voorste rij vergezeld door George Russell. Charles Leclerc klokte de derde tijd voor Lando Norris en Carlos Sainz. Haas maakte indruk met P6 en P8 voor Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen, respectievelijk. Lewis Hamilton zit dus in de Haas-sandwich bij de start. Oscar Piastri kan rekenen op een inhaalrace. Hij werd al in SQ1 uitgeschakeld en begint vanaf P16 achter Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Fernando Alonso en Liam Lawson.

Vanuit pitstraat beginnen

Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu starten om 20:00 uur Nederlandse tijd direct achter Piastri. Albon is weggevallen, want hij moet vanuit de pitstraat beginnen op het Circuit of the Americas. Williams heeft besloten om de afstelling van zijn bolide te veranderen in parc fermé en dat is in overtreding van artikel 40.9 van het sportief reglement. Wanneer de auto in parc fermé staat, betekent dat het team er niet meer aan mag komen. De achtervleugel is aangepast bij de in Londen geboren Thai evenals de afstelling van de wielophangingen.

