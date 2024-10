Max Verstappen was tijdens dit F1-seizoen bijna een tweede keer uitgevallen. Dat weet een engineer van Red Bull Racing te onthullen tijdens een interview van De Telegraaf in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het had de kampioenschapsleider een boel punten kunnen kosten.

Niemand is eerder zo dominant geweest in de Formule 1 als Verstappen in 2023. Tijdens de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan moest hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sergio Pérez en in Singapore kon de Red Bull-bolide totaal niet uit de voeten. De Limburger slaagde er in om 19 van de 22 races te winnen en meer dan twee keer zoveel punten te scoren als Pérez, de nummer twee in het kampioenschap. Men had verwacht dat Verstappen die dominantie voort kon zetten in 2024, aangezien de regelveranderingen minimaal waren.

Bijna een tweede uitvalbeurt

Verstappen leek de snelheid zeker te hebben om bijna elke Grand Prix weer op zijn naam te schrijven, ten ongenoegen van fans en circuitdirecteuren die op meer spanning hadden gehoopt. Maar vanaf de wedstrijd op de straten van Monaco begon Red Bull het lastig te krijgen. Sergio Pérez is sinds begin mei niet meer in de top vijf gefinisht. Verstappen zegevierde nog wel in Canada en Spanje, maar niet zonder slag of stoot, en heeft sinds midden-juni niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan. Lando Norris komt steeds dichterbij in de puntenstand en het gat is nu slechts 52 punten. Een uitvalbeurt kan dus cruciaal zijn, zeker met hoe betrouwbaar de auto's tegenwoordig zijn. Verstappens control engineer Michael Manning kon onthullen dat zijn coureur, naast de exploderende rem in Australië, nog een keer had kunnen uitvallen.

Kapotte koppeling

"Er was toen een sensorprobleem bij de koppeling", begon de Ierse engineer. Tijdens welke Grand Prix dat gebeurde, wilde hij niet openbaren. "Op zo'n moment moeten we heel snel, binnen een ronde, begrijpen wat het probleem is en de boel oplossen. Anders was de koppeling kapotgegaan en was hij uitgevallen. Mensen thuis horen race-engineer Gianpiero Lambiase misschien weleens iets zeggen als fail-16 of fail-20. Dat is dan weer iets dat Max op zijn stuur moet doen en in dit geval ging het om het uitschakelen van die sensor. Dat werkte, gelukkig maar. De auto's van nu zijn heel betrouwbaar, maar dit is een voorbeeld dat je altijd alles moet blijven monitoren."

