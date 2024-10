Norris lacht kritiek weg: "Red Bull houdt van spelletjes spelen"

Lando Norris meent zich niks aan te merken van de kritiek die Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko recentelijk uitte richting de Brit, en claimt dat Red Bull simpelweg houdt van het spelen van mentale spelletjes. Norris, die op zaterdag als vierde start bij de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten, werd door de Oostenrijker beschuldigd van mentaal zwak zijn. McLaren CEO Zak Brown was uiterst kritisch op Marko voor deze opmerking, maar Norris zelf haalt zijn schouders er over op.

Marko liet onlangs weten dat hij nog steeds gelooft dat Max Verstappen het coureurskampioenschap gaat winnen, omdat Verstappen naast zijn talent op het circuit zelf ook mentaal sterker zou zijn. "We weten van Norris dat hij mentale zwakke punten heeft", zo klonk Marko tegenover Motorsport-magazin. "Ik heb gelezen welke rituelen hij nodig heeft om goed te kunnen presteren op de dag van de race..." Dit is niet in goede aarde gevallen bij McLaren-CEO Zak Brown, die het een grens vond overschrijden om te grappen over de mentale staat van iemand.

Red Bull houdt van spelletjes spelen

Norris reageerde zelf niet even hard als zijn baas, en haalt zijn schouders op over de woorden van Marko. De 24-jarige coureur geeft toe dat dit soort uitspraken hem vroeger wel hadden kunnen aantasten, maar dat hij er nu geen boodschap meer aan heeft. "Hij [Marko] zegt dat ik een aantal rituelen heb, maar ik denk dat dit deels een vertaalfout is," vertelt Norris tegen The Times. "Mijn enige ritueel is het eten van mijn kipwraps! Hen [Red Bull Racing] gewoon verslaan is de beste manier om het te doen [in hun hoofd kruipen]. Red Bull houdt daar een beetje meer van, spelletjes proberen te spelen en zo. Vroeger beïnvloedde het me... nu vind ik het gewoon meer vermakelijk."

