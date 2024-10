Zak Brown heeft kritisch gereageerd op de uitspraken van Red Bull-topman Helmut Marko eerder deze week, waarin hij zei dat Norris "mentaal een aantal zwakke plekken heeft." Volgens de McLaren-CEO getuigt dat van slechte smaak.

Met nog zes raceweekenden te gaan gaat het gevecht om het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Lando Norris. De Nederlander heeft een aangename voorsprong van 52 punten, maar zijn concurrent beschikt over een betere auto. Helmut Marko liet eerder echter optekenen dat hij denkt dat Verstappen nog altijd de betere papieren heeft, omdat Norris "mentaal een aantal zwakke plekken heeft. W"e weten van Norris dat hij mentale zwakke punten heeft", klonk het bij Motorsport-magazin. "Ik heb gelezen welke rituelen hij nodig heeft om goed te kunnen presteren op de dag van de race..."

Brown reageert op uitspraken Marko over Norris

Die woorden zijn slecht gevallen bij Zak Brown: "Ik heb opmerkingen gelezen die teleurstellend waren, maar niet verrassend...", aldus de McLaren-CEO tijdens de persconferentie voor de teams in de Verenigde Staten. "Lando is een ambassadeur voor mentale gezondheid geweest. Toto [Wolff] heeft zich ook uitgelaten over mentale gezondheid. Het is een serieus probleem en we hebben erover gesproken om het naar de voorgrond te brengen, om het oké te maken om er over te praten."

'Slechte smaak'

De Amerikaan vervolgt: "Dus om ervoor te kiezen om grappig te doen over die situatie is behoorlijk ongepast en werpt ons tien, twintig jaar terug in de tijd. Grappen en grollen over hoe iemand het racen aanpakt en welke tactieken hij gebruikt is oké, maar die opmerking getuigde van slechte smaak." Norris heeft zich al vaker uitgesproken over zijn mentale gezondheid en steekt op inspirerende wijze niet onder stoelen of banken dat hij het bij vlagen lastig heeft gehad tijdens zijn Formule 1-carrière.

