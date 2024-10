Red Bull onthult exitclausule Verstappen, Marko over vertrek kopstukken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko of er een exitclausule in het contract van Max Verstappen zit en wanneer deze clausule relevant wordt, ging Verstappen in op het moment dat hij door begon te krijgen dat de auto van 2024 niet zo snel en in balans was als vorig jaar, ging de vader van Carlos Sainz in op de keuze van zijn zoon voor Williams en ging Marko ook in op het vertrek van meerdere topmensen bij Red Bull. Dit is de GPFans Recap van 6 oktober.

Marko onthult of Verstappen exitclausule in zijn contract heeft staan bij Red Bull Racing

Helmut Marko heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat een vervroegd pensioen van Max Verstappen in F1 zeker realistisch is een niet als een loos alarm gezien moet worden. Daarnaast onthult Marko de veelbesproken exitclausule van Verstappen bij Red Bull Racing. Meer lezen over wat Red Bull Racing te zeggen heeft over de exitclausule van Max Verstappen bij het team wanneer deze relevant wordt? Klik hier!

Twijfel over toekomst Verstappen in F1? "Dat weet je gewoon niet"

De toekomst van Max Verstappen in F1 is, na zijn uitspraken rondom het raceweekend van onder meer de F1 Grand Prix van Singapore, nog meer onderwerp van gesprek geworden. Meer lezen over wat de mannen bij het F1 Race Cafe van Ziggo Sport te zeggen hadden over de toekomst van Verstappen in F1? Klik hier!

Verstappen: "Al vroeg realiseerde ik me dat de balans heel anders was dan in 2023"

Volgens Max Verstappen kreeg hij al snel in 2024 het gevoel dat er iets niet goed was met de RB20 van Red Bull Racing. Het is een seizoen, waarin de Nederlander nog dominant begon, gebleken waarin Red Bull de dominantie in F1 kwijt is geraakt. Meer lezen over het moment waarop Verstappen al door begon te krijgen dat zijn auto in 2024 niet zo goed was als in 2022 en 2023? Klik hier!

Marko ziet andere teams topmensen bij Red Bull wegkapen: "Natuurlijke ontwikkeling"

Red Bull Racing heeft de afgelopen periode veel belangrijke mensen van het succes van de afgelopen seizoenen zien vertrekken of hun vertrek zien aankondigen. Volgens Helmut Marko, adviseur van het team van Max Verstappen, is het heel normaal. Meer lezen over wat Marko vindt van het vertrek van meerdere topmensen bij Red Bull Racing en hoe het team dit gaat oplossen? Klik hier!

Vader Sainz over keuze Williams: "Er waren drie of vier verschillende opties"

Carlos Sainz was lang de best beschikbare coureur op de markt voor het F1-seizoen 2025, totdat hij besloot te kiezen voor Williams. Zijn vader, Carlos Sainz Sr, staat achter zijn beslissing en bespreek het proces dat eraan vooraf is gegaan. Meer lezen over hoe Carlos Sainz volgens zijn vader uiteindelijk heeft gekozen voor Williams en niet voor de twee of drie andere opties? Klik hier!

